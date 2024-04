Starosta Vsetína chce baráž ve Zlíně: Zúčastnilo by se více našich fanoušků

Hokejovou baráž by si samozřejmě přál na Lapači, což ale s velkou pravděpodobností nevyjde. Starosta Vsetína Jiří Čunek by jako nejlepší azyl osobně bral zápasy na ledě rivala ze Zlína. Uvedl to na svém oficiálním facebookovém profilu.

Úterní atmosféra na Lapači. | Video: Deník/Radek Štohl