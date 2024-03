Jihlava? Jsou to bojovníci, válečníci, ví dobře Holec

Čekal by od sebe víc, i vinou vynucené absence se do toho stále stoprocentně nedostal. Když ho ale Vsetín potřeboval, tak zabral. Ve čtvrtečním čtvrtém čtvrtfinále Chance ligy vstřelil důležitý gól na ledě Přerova, čímž svůj mančaft poslal do vedení 2:0. V závěru zápasu navíc v oslabení zvyšoval na 6:1, čímž si v kabině vysloužil tradiční řetěz pro nejlepšího hráče Vsetína. „Jsem rád, že jsme postoupili. Věřím, že i můj výkon se bude zvedat,“ přeje si Miroslav Holec.

Miroslav Holec. | Foto: pro Deník/Daniel Ostrčilík