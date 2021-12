„Víkendový trip jsme chtěli zakončit výhrou, to se nám ale nepovedlo. Největší rozdíl jsem viděl ve speciálních formacích, dostali jsme tam dva góly, my jsme si přesilovkami vůbec nepomohli, to byl asi největší kámen úrazu," posteskl si po konci zápasu hlavní trenér Valachů Jan Srdínko.