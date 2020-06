„Tvrdý jsem určitě byl, ale vždycky jsem si hlídal, abych kluky neurážel. Vždy jsem chtěl mít vůči hráčům čistý stůl, byť jsem občas chytil pořádného nerva,“ přiznal Jenáček s tím, že podobné výrazy běžně v kabinách i mládežnických týmů padají.

„To je ve sportu normální. Kluci je znají, nehrejme si na Mirky Dušíny,“ apeluje 47letý trenér, který před pěti lety přešel ze vsetínské mládeže k áčku.

Přesto má představu, jak se k mladým sportovcům chovat. Mít přirozenou autoritu a zároveň své hráče neurážet.

„Vždy by to mělo mít nějaké mantinely. Kluky bychom měli zároveň i vychovávat. Jedna věc jsou sprostá slova, další je, že kluk musí cítit, že mu chcete pomoct, nějak spolupracovat a vést ho na nejen hokejové, ale i životní cestě. Každý je navíc jiný. Někdo snese hodně, další je labilní. Je třeba si na to dávat pozor,“ upozorňuje někdejší extraligový útočník.

Za únikem citlivé nahrávky na veřejnost vidí zásadní chybu samotného trenéra Stloukala, který sám své svěřence vybídl, ať si jeho proslov nahrají.

„To by asi mělo zůstat v kabině, ale dnešní doba je taková, že mobily a sociální sítě jsou všude k dispozici. Podle mě by v kabině vůbec mobily neměly být. Měly by být uložené v převlékárně, nebo v bundě,“ myslí si Jenáček.

Přestože nahrávka vyvolala rozporuplné reakce, podle vsetínského stratéga je dobře, že se o kultuře nejen v hokejovém prostředí diskutuje.

„Víceméně je na klubu, tedy v tomto případě na Technice Brno, jestli s tím souhlasí a zda jim to nevadí. Jestli se podle nich má trenér ke klukům chovat, je to jejich věc. Rozhodně to není nic strašného na vězení, ale trochu za hranou to je,“ myslí si rodák ze Zlína, jenž si hned vybavil obdobný případ Michala Jägera, který se stal nechtěnou hvězdou uniklou nahrávkou z kabiny juniorů Klášterce nad Ohří.

„Tehdy to bylo to o tom, že si kluci nedělali velkou hlavu se opít před zápasem. Nedivím se, že z toho měl nervy. I tam ale byly výrazy za hranou,“ připomněl Jenáček.

Přesto nechce kritizovat pouze chování trenérů, ale také rodiče hráčů.

„Hodně z nich má máslo na hlavě. Klukům foukají každé bebínko, nevedou je k samostatnosti, k disciplíně a slepě vidí jen svého kluka, nikoliv celý mančaft. Vyžadují po trenérovi nějakou pozici v týmu nebo v lajně. Kolikrát jim není dobrá ani třetí lajna. Pak je berou a dávají je do jiných oddílů. To jsem si celkem dost zažil. Na druhou stranu každý z nich je jiný. Poznal jsem i rozumné rodiče, se kterými byla perfektní spolupráce. Když za mnou slušně přišel otec, nebo matka hráče, neměl jsem problém s nimi slušně povykládat. Někdy je to ze strany rodičů hodně za hranou. Je těžké s některými vyjít,“ poznal na vlastní kůži sám otec dvou hokejistů Jakuba a Šimona.

Zároveň snad každý hokejový trenér řeší, jak nastavit pravidla kabiny, aby hráči neseděli ještě v bruslích s telefonem v ruce.

„Už za mě jsme to u juniorky měli nastavené. Nikdo nesměl mít telefon v ruce. I teď jsme to s kluky řešili v áčku, že chceme, aby i po tréninku měli nějakou regeneraci, protahování, vyjetí na kole. Aby mysleli na tu činnost, které se věnují a telefon nechali být. Určili jsme si vnitřní pravidla i v chlapech. Nechceme vidět, že hráč nemá sundané brusle a už má v ruce mobil. Samozřejmě jsou výjimky, kdy starší kluk čeká každou chvíli narození dítěte a podobně. Ale to jsou už extrémy. V běžném režimu by to kluci měli respektovat. Jedině jim to pomůže,“ dodal Jenáček.