ROZHOVOR/ Gól Šimona Jenáčka byl zlomový, využitou přesilovkou na 3:1 ještě více rozevřel nůžky mezi oběma mužstvy. Vsetínští hokejisté i díky 22letému bekovi v prvním finále Chance ligy smetli zlínské Berany 8:1. „Kdyby to bylo v základní části, tak takto vysoká výhra možná znamená něco víc. Přerovu jsme ale také dali osmičku, druhý zápas jsme vyhráli až v prodloužení. Nikdo z týmu nepřemýšlí nad tím, že by utkání mohl podcenit!“ zdůrazňuje mladý obránce, jenž v letošní sezoně zaznamenal už 33 kanadských bodů.

Atmosféra na Lapači během prvního finále Chance ligy. | Video: Deník/Radek Štohl

Vysoká výhra vám každopádně může dodat větší sebevědomí, ne?

Určitě ano. Pořád ale chceme hrát stejně, dobrý bruslivý hokej, být na puku, diktovat hru. Držet si to celou sérii. Je možné, že zítra (středa) bude obraz hry podobný, ale góly padat nebudou. Pak je to o produktivitě. Důležité bude dobře zregenerovat, ať jsme lehčí na nohách. Od toho se vše odvíjí.

V prvním finále vám tam spadlo skoro vše.

Šli jsme tomu naproti, nebyla to žádná náhoda. Měli jsme dvakrát více střel. Bylo to zasloužené.

Objektiv Jana Zahnaše: První finále Chance ligy vidělo 4 336 diváků. Najdete se?

Co vám tento zápas celkově ukázal?

Chtěli jsme být sebevědomí. Od začátku jsme cítili, že máme lepší pohyb. Za mě nás nerozhodil ani první gól. Cítil jsem, že si tým věří. Viděli jsme, že jsme lepší. A že když v našem výkonu budeme pokračovat, tak se to otočí. Nikdo o tom nepochyboval. Příště to samozřejmě může být naopak. Uděláme ale vše pro to, abychom znovu byli lepší.

Bylo znát, že Zlín má v nohách těžkou sérii s Litoměřicemi?

Říkali jsme si, že Zlín je v zápasovém tempu, my přeci jen jsme stáli týden, nechtěli jsme to podcenit. Vletěli jsme na ně. Přáli jsme si odehrát dobrou první třetinu, s Jihlavou jsme s tím měli problém.

Osm gólů? Skóre není podstatné, zdůrazňují trenéři Vsetína a Beranů

Fanoušci během zápasu řvali deset, deset!

Popravdě jsem to moc neslyšel, až ke konci. Trenér nás nabádal, ať se nenecháme strhnout. Od stavu 4:1 jsme už chtěli hrát dobře dozadu, ať jim nedáme tzv. čichnout. Musíme být profíci – fanoušci sice chtějí deset, my hlavně vyhrát. Nezáleží na tom, jestli to je 4:1 nebo 8:1.

Chystali si vás Berani potyčkami na druhé finále?

Už od druhé třetiny, věděli jsme to. Chtěli si tím pomoct i proti Litoměřicím. Musíme být profesionální, nenechat se zbytečně vlákat do zbytečných trestů. Musíme mít klapky na očích.

Komu fandí táta Luboš, který trénoval oba týmy?

Nechci mluvit za něj. Jedině to, že fandí mně! Už loni se však vyjadřoval, že přeje Vsetínu. Předpokládám, že se nic nezměnilo. (úsměv)

PRVNÍ FINÁLE CHANCE LIGY

