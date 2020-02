V prostřední části ale přišel zlom.

„Soupeř začal více bruslit, přehrával nás, a my jsme s nimi chtěli hrát zbytečně otevřený hokej místo toho, abychom hráli to, co jsme hráli první třetinu. Je to škoda, protože to bylo pěkné vyrovnané utkání s šancemi na obou dvou stranách. Šumperk byl nakonec o ten gól lepší. Mrzí mě to hlavně za kluky, kteří si bodovat určitě zasloužili,“ dodal pro klubové stránky Doboš.

Valaši se tři kola před koncem propadli na páté místo, ale na třetí Opavu ztrácí pouhé dva body a navíc se právě se Slezanem se Bobři utkají již ve středu na jeho ledě.

BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ŠUMPERK 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Vaněk (Vávra), 3. Klímek (Běhal, Vašenka), 36. Seidler, 60. Slovák (Žák, Romančík) – 22. Krejčiřík (Kabelka), 38. Kabelka (Gewiese), 40. Vachutka (Milfait, Gewiese), 55. Kofroň (Spratek, Gewiese), 59. Milfait (Jaroš, Sedlák). Rozhodčí: Šutara – Konvička, Hranoš. Vyloučení: 4:4, navíc Vávra (VM) 10 min. a OT. Využití: 0:1.

Val. Meziříčí: Slovák – Weintritt, Běhal, Žák, Ondračka, Ďurkáč, Baroš, Holiš – Vaněk, Vávra, Seidler – Slovák, Pořízek, Kočica – Andris, Daněk, Kuchařík – Vašenka, Romančík, Klímek.

Šumperk: Wanecki – Drtil, Sedlák, Gewiese, Kabelka, Haloda, Řezáč, Plhal – Vachutka, Milfait, Jaroš – Hroch, Spratek, Kofroň – Scheuter, Antonov, Krejčiřík – Horký, Müller, Urban – Haluza.

DALŠÍ VÝSLEDKY 42. kola: Kopřivnice – Moravské Budějovice 5:2, Opava – Žďár n. S 5:3.

1. Šumperk 38 29 4 3 2 200:88 97

2. Havlíčkův Brod 38 19 2 12 5 144:125 66

3. Opava 37 18 2 14 3 134:127 61

4. Hodonín 37 13 9 12 3 139:131 60

5. Val. Meziříčí 37 17 2 14 4 129:113 59

6. Kopřivnice 39 17 2 17 3 124:116 58

7. Žďár n. S. 37 12 3 18 4 122:144 46

8. Nový Jičín 38 12 4 21 1 112:154 45

9. M. Budějovice 37 4 0 30 3 101:207 15