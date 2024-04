Deset, deset! žádali vsetínští fanoušci. Potupný počet gólů v brance Beranů se zprvu zdál být utopií, postupem času začal nabírat na realitě. Nakonec ovšem k němu nedošlo. Domácí hokejisté si přesto v úvodním finále Chance ligy poradili s velkým rivalem rozdílem sedmi gólů a lépe tak vykročili za postupem do blížící se baráže.

Luboš Rob starší a Jan Srdínko. | Video: Deník/Radek Štohl

„Bereme vyhraný zápas, skóre pro nás není opravdu podstatné. S Přerovem jsme taky zvítězili 8:0, druhý den byl jiný zápas,“ zmiňuje asistent trenéra domácích Luboš Rob starší úvodní zápas letošního čtvrtfinále. Valaši ve druhém duelu série porazili Zubry 2:1 po prodloužení.

„Výsledek nemá cenu hodnotit, prohráli jsme. Kluky musíme nakopnout, povzbudit. Zítra je nový den, nové utkání,“ komentoval osm inkasovaných gólů v sítí Hufa a později i Kořénka hlavní kouč Zlína Jan Srdínko.

Trenéři obou mančaftů po utkání několikrát zdůraznili, že je to pouze jeden zápas, navíc první v této finálové sérii. Příznivci obou táborů to však pochopitelně celé vidí úplně jinak, navíc při takto velké rivalitě klubů nejen za posledního roku a půl.

VIDEOROZHOVOR: Kindl hodnotí prohru Beranů v prvním finále Chance ligy

Domácí Valaši si vychutnávali vysoký triumf a žádali zmíněných deset gólů, hosté by na tento zápas nejradši hned zapomněli.

„Je to vážně jen pro fanoušky. Skandování desítky jsem slyšel někdy za stavu 5:1, naším úkolem však bylo krotit emoce. Rozhodně jsme to nevnímali tak, že bychom dále měli střílet góly, pouze jsme se drželi své hry. Na hráče jsme navíc apelovali,“ vyslal Rob jasný vzkaz.

„Už za stavu 1:4 jsme chtěli, abychom předváděli dobrou hru, na kterou můžeme v dalších zápasech navázat. Z lehkovážnosti jsme ovšem udělali chyby, Vsetín nás za ně hned potrestal. Už to nevrátíme. Kluci si to nyní musí v hlavách přerovnat,“ líčí jasně Srdínko.

DOBRÝ POHYB DOMÁCÍCH, HORŠÍ ZE STRANY HOSTŮ

Ve výhodě přitom byli Berani, už v sedmé minutě zápasu se díky Kindlovi a jeho úspěšné kličce domácímu gólmanovi dostali do jednogólového vedení. Soupeř však ještě do první třetiny vyrovnal, postaral se o to bývalý forvard ševců Zabusovs, který předvedl pohledný průnik a úspěšné zakončení na přední tyč.

Zlínští hokejisté na začátku druhé části nevyužili velkou šanci, Köhler sám ztroskotal před Žukovem. Do konce třetiny pak inkasovali tři góly, ve třetí další čtyři!

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, po chybičce jsme však inkasovali na 1:1. Soupeř se dostal na koně. Měli jsme horší pohyb, navíc jsme se dopouštěli individuálních chyb,“ zopakoval hostující kouč.

„Z první pořádné střely soupeře jsme dostali gól. Chtěli jsme pokračovat v našem projevu. Rozhodující byla čtyřminutová přesilovka, odskočili jsme na 3:1. Tým potom ještě víc naskočil. Jak zápas plynul, využili jsme chyb Zlína,“ souhlasil o poznání spokojenější trenér Vsetína.

OBRAZEM: Vsetín na úvod finále rozdrtil zlínské Berany 8:1

Jedním z hlavních důvodů úvodního vítězství Valachů v probíhajícím finále byly síly na obou stranách. Zatímco domácí ukázali, že po týdnu volna od zápasů jsou svěží, na hostech šla po náročném programu s Litoměřicemi a dlouhém cestování na druhou stranu republiky vidět menší únava.

„Cítili jsme, že jsme všude byli o krok později, pohyb příště musí být lepší. Je to však play-off, síly se vždy někde vyhrabou. Jsem přesvědčený, že kluci mají kam sáhnout,“ neobává se o fyzickou připravenost svých svěřenců Jan Srdínko.

Ševci budou síly zajisté potřebovat, necelých 22 hodin po konci úvodního finále začíná druhé.

Na Lapači se zítra rozjíždí opět v 17.30 hodin.

