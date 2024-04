Pociťoval jste před nástupem na led nostalgii?

Je pravda, že jsem byl lehce nervózní, ale ne zase úplně moc. Nedávno jsme měli něco podobného na Kladně, kam si nás taky pozvali, hezky přivítali. Toto však bylo mnohem bouřlivější, přineslo to větší emoce.

Fanoušci vás po slavnostním buly vyvolávali. Vzpomněli si však na vás také v průběhu zápasu…

Právě toto mě úplně dostalo! Jakmile jsem se někde objevil, hned na mě reagovali, začali skandovat mé jméno. Bylo to krásné, připadalo mi, jako bych tady trénoval včera. (úsměv) Vsetínu se zápas navíc povedl, předvedl dobrou hru, což celou atmosféru ještě více umocnilo.

Pokud Vsetín projde do baráže, narazí v něm na Kladno, se kterým jste hodně spjatý.

Uvidíme, jak finále dopadne, jestli se potkáme. Když by to vyšlo, bylo by to určitě zajímavé.

Měl byste dilema, komu fandit?

Samozřejmě jsem Kladeňák, žiju tady. Vsetínu na druhé straně jenom závidím, jakou hráči mají podporu a atmosféru. Asi bych musel být neutrální. (úsměv)

Finále Chance ligy je zatím vyrovnané 1:1 na utkání.

Viděl jsem jen první zápas na Lapači. Teď už jsem doma na Kladně, druhé utkání jsem nesledoval. Vím jen, že Vsetín přestřílel Zlín, jinak to nemůžu hodnotit. Pořád si však myslím, že malou výhodu má Vsetín, více mu věřím. Zlín jsem nikdy netrénoval, pro mě to vždy byl přirozený soupeř. Tehdy jsme rovněž mezi sebou měli rivalitu. Bylo to však jiné.

Na obou stranách máte své bývalé svěřence, že?

Mluvil jsem jak s Honzou Srdínkem, tak třeba i s Radimem Tesaříkem. Každý je na jiné lodi, oba se snaží co nejlépe válčit. Potkal jsem se však i s dalšími. Lidé se ke mně hlásili, bylo to vážně příjemné. Ani jsem si nemyslel, že to takové může být.

Jak často se vracíte přímo na Lapač?

Teď v úterý to byla výjimečná příležitost. Naposledy jsem tady jel přibližně před čtyřmi lety, když zde ještě hrálo Kladno. Na Vsetín to není žádná půl hodina cesty, naopak docela dálka. Dostal jsem další pozvání, abych se přijel podívat, ne pouze na slavnostní buly. Určitě přijedu v čase, kdy to nebude jen o hokeji.

Loni v září jste oslavil 70. narozeniny. Stále však pomáháte u hokeje.

Na Kladně trénuji 12leté kluky, tedy šestou třídu. Teď jdu zrovna na zimák, máme trénink. Do hokeje mám stále chuť.