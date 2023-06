„Předtím jsem chtěl dokázat, že si smlouvu zasloužím. Možná až příliš. Zbývající zápasy jsem si pak už chtěl užít. V danou chvíli pro mě nebylo důležitý, kde budu nastupovat příští sezonu, hlavní byl týmový úspěch. Na mé výkony to tak rozhodně nemělo vliv! Chtěl jsem zvednout pohár nad hlavu. Bohužel se to nepovedlo," posteskl si Berger.

Vynechal jste poslední čtyři zápasy loňského ročníku základní části a kompletní čtvrtfinále play-off. Přiblížíte proč?

Ke konci základní části jsem měl trochu natažený sval. Po konzultaci s trenéry jsem se dával do kupy, nechtěli jsme, aby se mi zranění vrátilo. Postupně jsem začal trénovat a dostávat se do formy. Trenéři poté nechali vítěznou sestavu, nechtěli do ní sahat. Čekalo se, jak se vše dále bude vyvíjet.

Na play-off v podstatě čekáte celou sezonu. Jak jste absenci v sestavě prožíval?

Je to krutý, takový je ale život. Věřil jsem, že nevypadneme už ve čtvrtfinále, že šance ještě přijde. Byl jsem na maximum připravený, abych byl mužstvu prospěšný. Po postupu přes Jihlavu jsem ještě nehrál první zápas proti Prostějovu, na druhý mě už trenéři vzali na střídačku. Nakonec jsem odehrál část utkání. Od té doby jsem nastupoval pořád.

Zahrál jste si tak i finále Chance ligy proti Zlínu…

Proti Zlínu jsem se cítil ve své kůži, velmi dobře. Škoda, že jsme nedošli dále.

Proč vám nevyšel boj o baráž?

Tuto otázku si kladu doteď. A se mnou spousta lidí. Rozhodují detaily, Zlínu výborně zachytal gólman. V šestém zápase jsme bohužel nevyužili šance. Kdybychom utkání zvládli, tak jsem přesvědčený, že sedmý zápas na Lapači vyhrajeme.

Šestý zápas ve Zlíně jste několikrát mohli zlomit na svoji stranu. V prodloužení jste byli blízko, nakonec jste v něm prohráli…

Vždy říkám, že musíte mít čisté svědomí. Že je potřeba být koncentrovaný a pro výsledek udělat absolutní maximum. Tyčky a další věci potom už nejste schopni ovlivnit.

Zápasy proti Beranům byly vašimi posledními v dresu Vsetína. Jak došlo k vašemu konci?

Na konci února jsem se byl zeptat, zda klub má o mě zájem. Prioritou bylo zůstat ve Vsetíně, s rodinou jsme zde chtěli setrvat. Budoucnost jsem však chtěl řešit včas a nečekat až na konec sezony. Abych se případně mohl zabývat nabídkami z jiných klubů. Bylo mi řečeno, že se poradí a dají mi vědět. Do toho přišlo zmíněné drobné zranění, zaseklo se to. Moc jsem toho nevěděl. Komunikoval jsem o tom i s trenérem. Nikdo mi neřekl, že mě i nadále chtějí. Během série se Zlínem jsem se pak dozvěděl, že novou smlouvu mi nenabídnou.

Jak jste konec v klubu přijal?

Rozhodnutí klubu trochu trvalo, čekal jsem na verdikt. Pořád jsem věřil, že se ukážu, že mě mají podepsat. Bohužel se nestalo. Ve Vsetíně jsem strávil necelé tři sezony, líbilo se nám tady. Poznal jsem super lidi, na toto angažmá nikdy nezapomenu. Konec je smutný, ale patří k životu.

Když se ohlédnete za vaši schůzkou na konci února. Neříkáte si zpětně, že jste v daný moment trochu tlačil na pilu?

Spousta klubů podepisuje smlouvy dříve – v extralize se to řeší už v prosinci, rovněž v první lize je to někdy v tomto období. Je naprosto standardní řešit, co s vámi bude od prvního května. Osobně jsem se tím zabýval právě až od konce února. Doufal jsem, že už jsou rozhodnutí, že díky mému působení ví, co ode mě můžou čekat.

Na Vsetín jste přišel ke konci ledna 2021. Za tu dobu jste si s fanoušky vybudoval pěkný vztah, že?

Na fanoušky Vsetína nezapomenu. Někteří můj odchod nesli těžce. Hodně z nich mě kontaktovalo, ptali se mě, co bude dál. Z klubu však odcházím v dobrým. Prožil jsem zde krásný období.

Neměl jste obavy, že po konci ve Vsetíně neseženete nové angažmá?

Pozdější rozhodnutí mi to trochu zkomplikovalo. Nabídky, které byly k dispozici, zmizely. Částečně se to tak stalo. Musel jsem vyčkávat a řešit to.

Už máte nové angažmá?

Můžu prozradit, že budu hrát v Jihlavě.

Proč jste si vybral právě Duklu?

Na Jihlavu jsem měl dobré reference od Patrika Miškáře. Rozhodlo i to, že je to poloviční vzdálenost z domu. Klub navíc měl v posledních letech výborný výsledky. Nevýhodou je pochopitelně cestování na domácí zápasy. Věřím však, že nás čeká dobrá sezona. Nyní je ale těžké to predikovat.

V únoru jste oslavil 34. narozeniny. Byl ve hře i konec kariéry?

Trochu taky. Zároveň jsem však cítil, že na to mám i kondičně. Samozřejmě bude záležet, jak se mi bude dařit herně, jestli budu dávat góly. Do hokeje mám pořád chuť