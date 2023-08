Těžké časy zažívají trenéři hokejového Vsetína. Během přípravy musí řešit jednu zdravotní patálii za druhou, ve čtvrtek proti Nitře (2:3) se museli obejít bez několika důležitých hráčů. Jak na pozápasové tiskové konferenci s Nitrou oznámil asistent trenéra Valachů Luboš Rob starší, většina z absentujících nestihne začátek sezony. A nejen to.

Luboš Rob starší hodnotí prohru s Nitrou. | Video: Deník

Největší maléry jsou v obraně. Zkušení zadáci Jiří Říha a Jakub Teper by podle Roba měli absentovat minimálně tři měsíce. Novic v týmu a bývalý kapitán Zlína Pavel Kubiš do hry zasáhně přibližně za měsíc.

Pane trenére, po třetí prohře v přípravě v řadě jste proti Nitře nebyl zcela spokojený s obrannou činností. V čem vidíte dosavadní problémy?

Namísto důrazné obrany odstupujeme, hráče bychom měli dohrávat na mantinel. Obránci navíc i možná více přemýšlí směrem dopředu, chtějí podporovat útočnou činnost. Základem by však měl být důraz v obraně, kdy si hráče přebereme v této části a pozičně je pak nemusíme nahánět po celé třetině. Tyto věci si ještě musíme vyjasnit a v tréninku ukázat.

Vnímáte, že obrana je dobře složena, nebo ještě potřebuje posílit?

Mads (Larsen) už začne hrát, v jednání máme dva obránce. Defenzivní řady ještě určitě doplníme, v této chvíli máme k dispozici pouze šest obránců, přičemž jich potřebujeme devět. Zajisté ještě dojde ke změně obranných dvojic.

Proti Nitře nehráli beci Jiří Říha a Jakub Teper. Vysvětlíte jejich absenci?

Oba chyběli ze zdravotních důvodů. S týmem se teď vůbec nepřipravují, bohužel to u nich nevypadá na krátkodobé vyřazení ze hry – není to otázka týdne, ani měsíce, v této chvíli s nimi nemůžeme počítat. Klub během týdne vydá oficiální stanovisko.

Dá se odhadnout, jak dlouho by měli chybět?

Myslím si, že minimálně tři měsíce.

Rozhodla třetí branka do šatny. Vsetín padl také s Nitrou

V přípravných zápasech se zatím neobjevil Pavel Kubiš. Jak to s ním vypadá?

Začal už trénovat na ledě. Po operaci třísel u něj bylo jasně dané, že na konci srpna půjde na led. Počítáme, že než bude připravený do hry, tak to potrvá měsíc.

Chybí vám také další útočníci Matouš Kratochvil a Pavel Klhůfek. Kdy je diváci uvidí?

Nejblíž k návratu je Matouš, mohl by odehrát poslední přípravný zápas. Pavel má zranění v horní části těla, do 14 dní by měl být v pořádku. Potýkáme se s tím, že pět šest hráčů máme pořád nedoléčených.

Absencí máte hodně. Není to i vinou toho v útoku trochu nervózní?

Věřím, že to do formací usadíme tak, aby to bylo klidnější a souhra jasnější. Ve druhé lajně chybí Klf (Pavel Klhůfek), zkoušíme v ní Matyáše Dědka, ve čtvrtě je Vávroš (Tomáš Vávra), tam je úplně nové složení. Nejkompaktnější je samozřejmě první lajna. Třetí měla dobrý začátek, teď se kluci trošku rozlétali.

Zdroj: Deník

Zdroj: Deník