„Ozval se mi úpon pod kolenem. Zanítilo se mi to, pak se to stupňovalo. Muselo se to řešit. Už toto samotné nebylo podle mých představ,“ pousmál se trpce zkušený borec. „Každý si myslel, že jsem měl něco s kolenem, byla to však šlacha na koleni. Rekonvalescence je každopádně hodně dlouhá. Komplikace naštěstí nebyly,“ přiblížil peripetie.

Místo řádění ve žlutozelených barvách kousal nelehké chvíle mimo led. Nejprve musel vyléčit nepříjemné zranění, následně podstupovat poctivou dřinu.

„Představoval jsem si to úplně jinak. Čím pauza byla delší, tím to bylo horší. Doufal, že jsem, že to bude mít rychlejší průběh. Dost mě to mrzelo, chtěl jsem hrát. Bylo to těžké období. Dopadlo to, jak dopadlo, neovlivním to,“ ví dobře Teper, jenž v předchozích dvou sezonách nastupoval ve Frýdku-Místku.

K Rysům se dočasně vrátí. Vsetínský klub se po uzdravení všech beků rozhodl zkušeného obránce poslat na měsíční hostování na rozehrání. Měl by tam získat herní pohodu.

„Kluci dobře šlapou, jsou druzí, vzadu se jim daří výborně. Naopak jsem byl čtyři měsíce mimo hru. Klub se mě zeptal, jestli bych se chtěl rozehrát, kde dostanu větší prostor. Neviděl jsem v tom problém, nemělo smysl hrát na úkor někoho, kdo hraje dobře. Rychle jsme se dohodli, v podstatě to bylo ze dne na den,“ nastínil Jakub Teper.

Valaši informovali o měsíčním hostování, sám hráč netuší, zda se vše případně může protáhnout do konce sezony. Pro mistra extraligy s Třincem je nyní důležité dostat prostor.

„S tréninkem jsem začal měsíc dozadu. Trvá, než se vrátíte po obyčejné nemoci, natož po zranění. Nečekám, že to hned bude ideální,“ říká na rovinu s tím, že velký ice-time nemá zpočátku zajištěný ani ve Frýdku.

„Těžko říct. Záleží, jak vše bude reagovat, jak si to sedne. Hlavně se těším, až začnu hrát. Když mu budu měsíc prospěšný a zvedne se, tak to bude dobře jak pro mě, tak přímo klub,“ věří v oboustrannou výpomoc.

Při působení na severu Moravy se klub pohyboval v play-off, v obou případech se dokázal kvalifikovat do předkola. V letošní sezoně však má záchranářské starosti.

„V posledních sezonách byl v klidných vodách, teď mu to nevychází. Zůstalo mi tam pár kamarádů, skrze ně vnímám, že to není ideální. Snad jim s Pavlem (Kubišem) pomůžeme k větší pohodě. Frýdek patří do první ligy, byla by velká škoda, kdyby to nedopadlo,“ nechce pomýšlet na nejhorší scénář.

Jakub Teper zamířil k Rysům na měsíční hostování s Pavlem Kubišem, druhým směrem se vydal 22letý útočník Vojtěch Šuhaj. Hned příští pondělí se mezi těmito týmy sehraje vzájemné střetnutí v hale Polárka.

„Upřímně zatím nevím, jestli budu hrát, je to hodně čerstvé. Dělá se to však tak, že se proti svému týmu nenastoupíte. Rozhodně by to pro mě byl zvláštní zápas,“ přemítá.

Jedno je však jisté – jak Teper, tak Kubiš vynechají velké sobotní derby. Utkání Vsetína se Zlínem začíná na Lapači v 17 hodin, předchozí vzájemné duely sezony vždy vyhrál domácí tým.

Zdroj: pro Deník/Jan Zahnaš

„Že o utkání přijdu? Co se dá dělat,“ prohodí rukama produktivní bek. „Když jsem se vracel na Vsetín, tak jsem se na tyto zápasy hodně těšil – je plný stadion, vyhrocený hokej. Atmosféra se neslučuje s první ligou, je to na úrovni extraligy. Možná ani nikde jinde není taková rivalita,“ dodává k velkým duelům Jakub Teper.

V polovině února je na pořadu dne derby s pořadovým číslem čtyři. Staronová akvizice i fanoušci Valachů věří, že si tento střet už nenechá ujít.

Sám by se mohl představit už ve středu, kdy Frýdek-Místek od 17 hodin hostí Kolín.

„Blíží se to, je to blízko. Jsem připravený. Záleží na trenérech. Teoreticky je tedy možné, že nastoupím už nyní,“ uzavírá.