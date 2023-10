Nebyl to pěkný pohled, rozhodně ne. Puk z hole Jakuba Doktora ho trefil do obličeje, poté se hned skácel k zemi. Na ledové ploše se začala rojit krev, po převozu do nemocnice zůstal na pozorování. Vážnější následky si ovšem neodnesl, negativní prognózy byly vyvráceny. „Stal se nejlepší možný scénář. Ani jsem moc nevnímal, co horšího se mohlo přihodit, myšlenky jsem na to neměl,“ přiznává Ďurkáč.

Mnoha lidem v první okamžik zatrnulo. Přiblížíte, jak se vaše zranění seběhlo?

Podél mantinelu jsem poslal puk, který zachytil Doktor (Jakub Doktor) z Frýdku-Místku. Vystřelil mi to přímo do obličeje. Když jsem se otáčel, tak už bylo pozdě reagovat, nestihl jsem to. Strefilo mě to do lícní kosti. Na ledě pak byla krev, která mi vytekla z nosu, praskla v něm cévka. Pak už jsem jen viděl, jak mi ručníkem zakryli obličej. Hned jsem odjel do kabiny.

Šlo o špatnou souhru náhod?

Hlavně jsem nečekal, že mi to poletí přímo do obličeje, jelikož jsem stál metr od brány. Doktor mě však určitě nechtěl úmyslně trefit. Když jsem později sledoval video, tak to bylo všelijaké. (hořký úsměv) Druhý den mi psal, že se mi omlouvá, za což mu patří velký respekt. Puk naštěstí letěl naplacato, nikoliv hranou. To by možná vypadalo hůře.

Jak jste vše vnímal od chvíle, kdy vás zasáhl puk?

Byl jsem při vědomí, komunikoval jsem s doktory. Do sanitky i do nemocnice jsem šel po svých. Pořád se mě na něco ptali, hlava se mi nemotala. Stal se nejlepší možný scénář. Ani jsem moc nevnímal, co horšího se mohlo přihodit, myšlenky jsem na to neměl. Spíše jsem vnímal přítomnost.

Nakonec jste utrpěl zlomeninu lícní kosti…

Byl tam i náznak, že bych mohl mít lehké krvácení do mozku, doktoři to naštěstí za pár hodin vyvrátili. Diagnostikovali mi „jen“ zlomeninu lícní kosti.

Následně už vše bylo v pořádku?

Doktoři si mě v nemocnici nechali na dva dny. Chtěli i na tři, což si myslím, že bylo zbytečné, po dvou dnech jsem fungoval úplně normálně, na líci jsem měl pouze otok. Koukali se mi i na oko, zuby, nos. Vše bylo bez problémů.

Jak jste na tom nyní?

Hned další pondělí jsem to zkusil na ledě, měl jsem krátký trénink, vše bylo bez jakýchkoliv problémů. Ještě jsem nešel do soubojů, nevím, jak by to dopadlo. Teď by už vše mělo být v pohodě.

Od zranění do prvního tréninku uběhl přesně týden, pouhých sedm dní…

Při některých pohybech jsem to ještě trochu vnímal, jinak jsem se cítil, jako bych žádnou zlomeninu neměl. Řekl jsem si, že to půjdu zkusit. Kdyby tam byl problém, tak bych tomu samozřejmě dal nějaký čas. Teď pouze pět šest týdnů budu muset mít celoobličejové plexisklo.

Už jste si to zkoušel?

Normálně už s tím trénuju, pomalu si na to zvykám. Je to docela hodně velký nezvyk. (úsměv) Není to však nic hrozného. Měl jsem i možnost košíku, který jsem však nechtěl, preferoval jsem plexisklo. Rychleji se mlží, což je to nejmenší. Hlavně se však přes to lépe vidí.

Deset dní po Frýdku jste už byl na střídačce proti Prostějovu, figuroval jste jako sedmý bek…

S trenérem jsme to řešili od pondělí. Naše marodka se znovu rozrostla o jednoho obránce, bavili jsme se, zda jsem schopný, nebo ne, bylo to čistě na mně. Kdybych se necítil, tak bych jako sedmý bek nešel, v případě potřeby jsem byl připravený zaskočit. Jinak mi bylo řečeno, že nenastoupím, což jsem bral v potaz.

Pomohlo vám to i z psychického hlediska, že?

Psychika mi v tomto funguje více než dobře, za což jsem rád, v tomto ohledu mám klidné myšlenky. Vůbec jsem nemyslel na to, co by se mohlo stát, kdybych nastoupil. Teď je to pouze na trenérech, ví, že jsem znovu připravený naskočit.

Pojďme už k vašemu angažmá ve Vsetíně. Jak si zatím užíváte působení na Lapači?

V klubu jsem nadmíru spokojený. Dostal jsem možnost ukázat své kvality a být prospěšný pro tým, což mě těší. Navíc je pravda, že se mi daří i osobně, ani sám jsem nečekal, že by se mi takto mohlo poštěstit. Zatím je to na dobré cestě.

Chválu sklízíte přímo od fanoušků. Cítíte jejich podporu?

Určitě ano. Především jsem ji vnímal po zápase ve Frýdku, hodně fanoušků mi psalo, dost mě to potěšilo. Žene mě to dopředu. Patří jim velké díky.

Čím to je, že vám to dosud tak sedlo?

Umím se rychle adaptovat, nemám problém s ničím, ani co se týče systému. Potřebuju pouze čas a prostor, což mi bylo umožněno. Byla to hlavní věc, která mi při adaptaci pomohla.

Za Vsetín jste naskočil už v jednom zápase loňského ročníku Chance ligy…

Loni se mi ve II. lize dařilo herně i bodově, Vsetín tehdy potřeboval výpomoc, domluvil se právě s Valmezem, díky čemuž jsem tam skočil na jeden zápas. Sice nešlo o nic vážného, už tehdy jsem však z toho měl dobrý pocit. Se Vsetínem jsem pak i trénoval. Kdyby bylo potřeba, tak jsem byl připravený za někoho zaskočit.

Teď už za Vsetín nastupujete pravidelně. Je možnost, že byste znovu naskočil v dresu Valašského Meziříčí? Například rozehrát se?

Záleží na komunikaci mezi trenéry. Co vím, tak Valmezu taky teď chybí někteří obránci. Jak už jsem ale řekl, je to na jejich domluvě.

Do II. ligy se vám asi už úplně nechce, že?

(úsměv) Je to o něčem jiném, šel bych o ligu níže. Byl by to skok.

Na zápasech II. ligy nejsou tak vysoké návštěvy. Najednou hrajete na Lapači. Jaké to pro vás je?

Atmosféra na Lapači je vážně neskutečná, když jdu na led, vždy mám husí kůži. Co se týče Valmezu, před sezonou odešlo hodně kluků, což udělalo své. Zapříčinilo to, že fanoušci tam příliš nechodí. Bylo by fajn, kdyby je podporovali co nejvíc, teď je potřebují. Kdyby se zadařilo, pro kluky by to bylo pouze plus.

Bobři byli třetím týmem v dospělém hokeji, za které jste nastupoval. Stali se pro vás odrazovým můstkem?

Myslím si, že ano, což zapříčinilo i to, že jsem jednu sezonu neodehrál kvůli covidu. Přemýšlel jsem, co bude dál. Kontaktoval jsem trenéra Plška (Lukáš Plšek), nakonec jsme se domluvili. Začalo se mi dařit. Patří mu velký dík, že jsem neskončil s hokejem.

Měl jste případně připravenou záložní variantu?

Upřímně neměl. Kdyby mě tehdy odmítl, kdo ví, jak by to dopadlo. Při hokeji ve II. lize jsem sice měl pár prací, i přesto by bylo náročnější si pak něco najít.

Když se znovu vrátíme ke Vsetínu, jste čistě profíkem?

Ano, od současné sezony už žádné zaměstnání k hokeji nemám. V té minulé jsem ještě měl práci.

Jak si nyní užíváte, že můžete myslet pouze na hokej?

Zvykl jsem si na to hodně rychle. (se smíchem) Dopoledne máte tréninky, odpoledne je prostor pro váš volný čas. Můžete dělat, co potřebujete.