Jako Pastrňák na Baníku! Smetana s megafonem velel kotli Vsetína

Do zápasu nezasáhl, o to více se činil v hledišti! Absentující obránce hokejového Vsetína Ondřej Smetana ve druhém utkání baráže místo pobytu na ledě zavítal do kotle vsetínských fanoušků, kterým chvíli i velel s megafonem. Napodobil tak například Davida Pastrňáka, který se loni objevil v kotli fotbalového Baníku Ostrava.

Ondřej Smetana v kotli hokejového Vsetína. | Foto: Instagram/telhcz