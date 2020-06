„Je to hokejové město. Jsou tady nejvyšší ambice. Je to slavný klub, chodí tady plno lidí. Hokeji dávají všechno. Tohle mě přilákalo nejvíc,“ vypálil bez velkého přemýšlení Kloz, co ho přivedlo poprvé v kariéře na Moravu.

Nejprve doma v Ústí nad Labem v roce 2006 slavil postup mezi elitu jen jako divák po operaci ramene, následně promarodil celý rok kvůli nemoci.

A naposledy v Českých Budějovicích, kde v uplynulé sezoně pomohl Motoru k návratu téměř bodem na zápas. Nestačilo to.

„Nechci být sprostý, ale hodně mě to štvalo. Vůbec jsem to nečekal. Bylo to pro mě překvapení. Kdybych aspoň tušil, že se mnou nepočítají, smířil bych se s tím lépe. O to víc to bolelo,“ líčil upřímně třiatřicetiletý produktivní cent, který ve druhé nejvyšší soutěži odehrál 631 zápasů a posbíral 429 bodů (170+259).

„Motivuje mě to v tom, že jsem chtěl dokázat, že se trenér zmýlil a rozhodl se špatně,“ nepřímo zmínil kouče Václava Prospala, který s Klozem pro extraligu nepočítal.

„Se Vsetínem chci něco dokázat. Je tu výborná parta, mohlo by si to sednout,“ cítí někdejší mládežnický reprezentant, který na Valašsko přijel teprve v neděli.

Zatímco v extralize by zřejmě dostal skromnější roli, o patro níž patří dlouhodobě mezi produktivní osobnosti svých týmů, ať už hrál kdekoliv.

„Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Hodně lidí mě říkalo, že spíš budu vytížený v první lize. Kdybych zůstal v Budějovicích, nepočítal bych s tím, že bych byl ve čtvrté lajně. Kdybych šel jinam, vzal bych to tak, že si chci vybojovat místo. V extralize už dávají do čtvrté lajny mladé kluky. Vzal bych každou roli, pro mě by to nebyl problém,“ tvrdí Kloz.

Na Lapači bude patřit k těm zkušeným.

„Chtějí mě na přesilovky. A také už jsem starší hráč a je tady hodně mladých kluků, chtějí, abych byl slyšet v kabině. Ale o lajně jsme se zatím nebavili. To nechám na trenérech,“ hlásí Kloz.

Líbí se mi tady, ale byt zatím nemám

Ačkoliv se v metropoli Valašska teprve zabydluje, zatím má pozitivní dojmy.

„Přijel jsem teprve v neděli, ale líbí se mi tady. Myslím, že tady budu spokojený. Jen byt zatím nemám, sháním ho. Zatím to je v jednání. Něco se snažím sehnat,“ hlásí Kloz, který přitom nejde úplně do neznáma.

Z Jihu Čech na Valašsko přišel už před ním Jakub Babka.

„Musím se přiznat, že jsme spolu vůbec nemluvili. Jen jsem mu psal, že Vsetín je dobrá volba. To asi netušil, že sem jdu také. Skoro nikomu jsem to neřekl. Spíš jsem se bavil s Davidem Tůmou, který mi Vsetín hodně doporučoval,“ přiznal Kloz, jenž v extralize odehrál 31 zápasů s bilancí 15 bodů (7+8) za Pardubice a Litvínov.

Z prvoligových štací v Ústí nad Labem a Litoměřicích se zná i s Ondřejem Holomkem, který však zatím není v kádru pro příští sezonu.

„Už v juniorech jsme spolu hráli, následně i v mužích. Velmi dobře se znám i s Ondrou Smetanou, i s dalšími kluky. Vždyť jsme proti sobě pravidelně hrávali. V tom není problém,“ hlásí Kloz, jenž si během angažmá na Kladně zahrál i s fenomenálním Jaromírem Jágrem.

„Hrál jsem s ním jeden zápas v přesilovce. Bylo mi jedno, jestli s ním hraji nebo ne. Vím, že je to čest, ale nedá se říct, že bych to bral nějak zvláštně,“ tvrdí. „Spíš jsem vnímal humbuk okolo něj, protože se na něj chodili lidi dívat i na trénink a všude bylo vyprodáno. To bylo znát. Koukal jsem na něj jako na normálního hráče. I když jsem byl malý, tak jsem ho sledoval, protože ho měl rád každý. Ale určitě jsem netoužil po tom, že si s ním musím zahrát,“ tvrdí.