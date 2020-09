„Kolín rozhodně nehrál špatně, vletěl na nás. Začátek byl z naší trochu uspaný, čehož využil. Poté se utkání snažil kontrolovat. Ve třetí třetině jsme měli šance, bohužel nám to tam nespadlo. Bez branek se vyhrávat nedá,“ ví dobře Roman Vlach.

Zkušený útočník byl u toho, když nováček Chance ligy za celý zápas dovolil Valachům pouhých 19 střel na branku.

„Měli velkou chuť, po ledě lítali, byli plní energie. Hráli před vlastními fanoušky, možná proto nás nepustili k tolika střelám. Vypracovali jsme si nějaké přesilovky, střeleckých pokusů však zajisté mělo byt mnohem více, na což se zaměříme. Na druhou stranu bych z utkání nedělal vědu. Jsme stále na začátku soutěže,“ připomíná 31letý útočník.

Možnost na reparát přijde brzy. Už v sobotu Valaši přivítají silné Kladno.

„Co si vybavuji, tak se jedná o tým, který hodlá hrát hokej. Neměla by to být žádná nahazovaná. Určitě nás čeká těžký soupeř. Uvidíme, s jakou sestavou přijedou. Doma musíme vyhrát a odčinit středeční prohru,“ burcuje borec, který hned v prvním zápase proti Šumperku vstřelil branku.

Kladno v současné době disponuje dvěma velikány s obrovskými zkušenostmi s NHL – Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem.

Zatímco Jágr do úvodních zápasů soutěže nezasáhl, Plekanec má na kontě tři body za branku a dvě asistence.

„Třeba dojedou oba, což by bylo lákadlo nejen pro diváky, ale také pro nás,“ říká Vlach, který nastoupil už proti oběma hokejistům.

„Předností Jardy je držení puku, jen tak mu ho nikdo nevezme. Dále to jsou určitě přehled a zkušenosti. Předpokládám, že by s Plekym nastoupili v jedné lajně. Byli by velmi nebezpeční. Na druhou stranu určitě nejsou neporazitelní. Pokud bychom Kladno zdolali, dodalo by nám to sebevědomí,“ věří.

I vzhledem k současným opatřením vsetínský Lapač trápila nižší návštěvnost během přípravných zápasů. Na první domácí soutěžní utkání proti Šumperku jich poté přišlo 1 370.

„Na přípravu se moc fanoušků neočekává. Troufnu si říct, že v úvodním kole byla skvělá atmosféra. Kdyby teď dojeli Jágr s Plekancem, tak by to pro lidi bylo hodně zajímavé. Hlavní je, aby nás došli podpořit. Čím více jich na stadionu bude, tím se nám bude hrát lépe. Otázkou zůstává, co dovolí omezení,“ dodal Vlach.

Vsetín se s Kladnem naposledy utkal v lednu minulého roku, tehdy na Lapači zvítězil 6:1. Sobotní zápas je naplánovaný na 17.00 hodin.