Za necelých sedm dní navíc stihl odehrát tři zápasy Chance ligy a navštívit zimní stadiony ve Vrchlabí a Kladně..

Ve středu tak nastoupil proti dvojici Rytířů Jaromíru Jágrovi a Tomášovi Plekancovi. „Premiéra to proti nim to nebyla. Takové zápasy jsou však samozřejmě vždy zpestřením, je to něco navíc. Musíme je však brát jako ostatní protihráče, jsou to stejní chlapi, jako my,“ má jasno Bednář.

Napadlo vás někdy, že proti Jágrovi a Plekancovi nastoupíte?

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Každý hráč by si vedle nich nebo proti nim jednou chtěl zahrát. I když se to s Jágrem táhne déle, tak jsem rád, že jsem ho mohl potkat na ledě.

Pojďme k samotnému zápasu s Kladnem. Jak jste ho viděl?

Bylo to vyrovnané, ubojované utkání. Hrálo se nahoru dolů. Na straně Kladně se projevila kvalita v útoku. Hokej je hra chyb, v určitých úsecích se na naší straně vyskytly. Soupeř je potrestal.

Proti Kladnu jste ve třetím zápase za Vsetín vstřelil první branku. Svůj tým jste poslal do vedení 2:1…

Na jednu stranu jsem měl obrovskou radost, že to tam spadlo. Letos mi to prozatím úplně nejde, teď se mi v novém působišti podařilo dát gól. Rozhodně bych ho ale vyměnil za tři body. (Vsetín prohrál 3:5 - pozn. red.)

Co stojí za tím, že to v letošním ročníku není ideální?

Měl jsem zdravotní problémy, zraněný jsem byl jak na začátku sezony, tak i v jejím průběhu. Táhne se to se mnou od začátku ročníku. Doufám, že se to tady zlomí a klubu budu platný.

Ve Vsetíně jdete postupně formacemi nahoru. Začínal jste ve čtvrtém útoku, proti Kladnu hrál už ve druhém…

Je pravda, že se to protočilo, v hokeji se to ale tak stává. Když s kluky dostaneme prostor a budeme předvádět kvalitní výkony, je možnost, že zůstaneme pohromadě. Vše si to bude muset sednout. Věříme, že v zápasech to bude jako na tréninku. První lajna je však jasně daná a zůstane tak. (s úsměvem)

Během kariéry jste až na střídavé starty v jiných klubech působil pouze v Havířově…

Je pravda, že to je mé první delší působení mimo Havířov. Popravdě mi však před odchodem do Vsetína nikdo nic neříkal. Trochu jsem však čekal, že něco takového přijde. Změna přijít musela. Padlo to na mě. K hokeji to ale patří. Letošní sezona je výjimečná.

Na co jste se do Vsetína nejvíce těšil?

Za normálních okolností bych se hodně těšil na atmosféru, kterou zdejší fanoušci dokážou během zápasů udělat. Věděl jsem však, jak to je, bohužel je současná situace nedovolí pustit na zimák. Celkově však věřím, že se tady zvednu. Budu doufat, že forma půjde nahoru.

Už v sobotu vás čeká další těžký soupeř – na Lapači přivítáte Přerov. Co by mohlo na něj platit?

Z Kladna jsme se vrátili až dnes. (čtvrtek – pozn. red.) K soupeři jsme se tak zatím moc nedostali. Ohledně jejich hry si něco řekneme. Poslední zápasy jsme odehráli dobře. Bude tak chtít přibližně předvádět se stejnou hrou.

Dostaňme se ještě přímo k vám. V minulosti jste reprezentoval Českou republiku ve výběru do 19 let…

Tehdy se o žádný turnaj nejednalo - byl to trojzápas s Finy s tím, že oni do České republiky rovněž později přiletěli. Nastoupit za nároďák bylo něco vskutku výjimečného.

Jak jste se dostal k hokeji? Jaké sporty dále preferujete?

Poprvé mě mamka dala na brusle ve třech čtyřech letech, poté jsem působil v přípravce. Hokej mám hodně rád. V jednom z rozhovorů jsem říkal, že ještě hraji inline hokej. S kluky si v rámci doplňkových sportů ještě někdy zahraji tenis.