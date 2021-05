Extraligové zkušenosti si Miroslav Indrák dobře uvědomuje. „Přicházím zvětšit produktivitu. Budou se ode mě očekávat body. Hlavní je však týmový úspěch. Důležité je, abychom hlavně šlapali jako jedno mužstvo," burcuje šikovný útočník.

Přiblížíte, jak se odehrál váš přestup na Vsetín?

Přibližně před měsícem mě kontaktoval pan Tobola (jednatel Vsetína – pozn. red.), že by o mě měli zájem. V té době jsem ještě čekal na nabídku z extraligy, což nakonec nedopadlo. První možnost poté byl právě Vsetín, příchod sem mi dával smysl. Znám se tady s kluky, se kterými jsem dříve hrával. Všechno navíc zatím vypadá velmi dobře.

Jak dlouho jste o příchodu uvažoval?

Konkrétní obrysy to nabralo uplynulý týden. Čekání bylo dlouhé a pro mě už nebylo co řešit. Soustředil jsem se tak už jen na sebe, abych se co nejlépe připravil na sezonu. Ještě jsem obdržel nějaké nabídky z první ligy, nebylo to však nic ve stylu, že by měly větší ambice postoupit. Na Vsetíně jsou naopak vysoké, což mě dost lákalo.

Do Vsetína se vrátil Luboš Rob, se kterým jste společně nastupoval v Plzni. S kým se ještě více znáte?

Už dlouho se znám s Davidem Gábou, jsme velcí kamarádi. S kluky jsem si zavolal, zjistil pár informací. Je to takové malé plus.

Co vám o Vsetínu řekli?

Všichni říkali to stejné – že se ve Vsetíně skládá dobrý tým. Hraje na špici ligy, je to rodinný klub. Nebyla na něm žádná negativní věc, což o něčem svědčí. Na čem jsme se dohodli, tak to platí, za což jsem hodně rád. Vždy to nebývá úplně zvykem.

Přicházíte o soutěž níže. Není to pro vás krok dolů?

Rozhodně to tak neberu. Na začátku kariéry v Plzni jsem ještě byl poslaný do druhé ligy do Klatov, první jsem však nikdy nehrál. Osobně se na soutěž těším, neberu ji jako podřadnou. Jak přichází mladší a mladší kluci, tak se liga hodně zrychluje, očekávám přímočarost do brány. V soutěži jsou navíc kvalitní mančafty. I přesto doufám, že budeme nahoře a dojdeme co nejdále.

V extralize máte za sebou 342 zápasů. Teprve za čtvrt roku vám bude 26 let…

Zpětně musím říct, že to více doceňuji. Je to vážně super. Kdyby mi to někdo řekl v 18 letech, tak bych za to byl hodně rád. Do sportovního života bohužel přišlo zranění, zápasů mohlo být ještě více. Není se ale za co stydět. Věřím, že další utkání přidám.

Uplynulou sezonu jste vinou zranění odehrál jen 6 zápasů. Mohl byste více přiblížit, co vám bylo?

Loni v únoru jsem absolvoval operaci. Víceméně dlouho dobu jsem ramenu musel dávat čas, aby se dalo do kupy. Bohužel se nestihlo naposilovat a stabilizovat. Pak jsem přišel na buly a vypadlo. Zároveň jsem měl štěstí v neštěstí, že se mi stalo něco jiné a nebyla to reoperace, ale upevnění vazů. Rameno mi teď už drží, jsem stoprocentně v pohodě.

Klub váš příchod oficiálně oznámil dnes. Už se s mužstvem připravujete?

Danou operaci jsem prodělal v půlce prosince uplynulého roku, od poloviny ledna se dávám do kupy. Cílenou letní přípravu mám od půlky dubna, měsíc jsem tak v zápřahu. Jak jsem delší dobu nehrál, tak hodlám udělat delší přípravu. Ještě týden a půl ji pojedu sám. Pak bych se měl připojit ke klukům.

Máte za sebou 40 startů v mládežnických výběrech reprezentace. Co pro vás bylo vrcholem?

První mi v hlavě vyskočí memoriál Ivana Hlinky, na kterém jsme neodvedli vůbec špatnou práci. Byl to super turnaj, nakonec jsme na něm skončili čtvrtí. Poté to určitě jsou kempy v Americe a Mistrovství světa v Soči do 18 let. Před olympiádou tam akorát začali stavět. Ve vesnici byly dvě haly a hodně bordelu. (s úsměvem)

Jak celkově vzpomínáte na Mistrovství světa do 18 let?

Osobně to nebylo nic moc. V základní skupině jsem tuším odehrál dva zápasy, do čtvrtfinále jsem byl zařazený jako třináctý útočník, nakonec jsem absolvoval půlku zápasu. Za turnaj jsem každopádně hodně rád. Viděl jsem tam světové hráče, kteří dnes hrají v NHL. Čtvrtfinále pro nás tehdy bylo maximum.

S kým jste si zahrál?

Na spoustě turnajů se objevil Luboš Rob, Dominik Kubalík, Honza Štencl, Jakub Vrána nebo David Pastrňák. Hodně z nás pořád hraje na solidní úrovni.

V sezoně 2017/2018 jste nastoupil v seniorském výběru reprezentace…

Na přípravné zápasy v létě nás tehdy bylo hodně nováčků, jednalo se o dva zápasy. Zpětně to znovu hodně doceňuji. Musím říct, že jsem si to užil, byl to takový sen.

Obdržel jste další pozvánky?

Vzpomínám si, jak jsme s Davidem Stachem na Spartě doplňovali mužstvo na přípravné tréninky, jelikož tam bylo málo kluků. Na turnaj jsme se nakonec nedostali.

V pátek začíná Mistrovství světa v Lotyšsku. Sledujete současnou reprezentaci?

Reprezentaci sleduji, hráli výborně. Znám hodně kluků z Plzně, přeji jim to. Jde vidět, že v kabině je dobrá chemie, vše funguje. Nejsou tam extra hvězdy, mužstvo však má velkou šanci na medaili. Všichni si přejeme, aby to vyšlo. Pečlivě budu fandit.