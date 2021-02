„Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu a souvisejícím vládním opatřením včetně zákazu amatérských soutěží a sportování na zimních stadiónech rozhodl prezident Českého hokeje Tomáš Král z pověření výkonného výboru Českého hokeje o ukončení neprofesionálních soutěží v sezoně 2020/21,“ stojí na stránkách Českého hokeje.

Situace se tak týká také Valašského Meziříčí, které v letošní skupině Východ odehrálo pouze čtyři soutěžní zápasy. Ten poslední na začátku října na ledě Znojma.

„Dalo se to očekávat,“ hlesl smutný trenér Bobrů Josef Doboš. „Nemělo to smysl rozjíždět. Než by se hráči do toho zase dostali, trvalo by další tři týdny. Už od poloviny prosince bylo téměř jasné, že se znovu hrát nebude,“ měl tušení zkušený kouč.

Tento nutný krok se může výrazně projevit v brzké době.

„Města budou krátit rozpočty na sport. Bude to mít velký dopad. Jestli nepomůže stát nebo Národní sportovní agentura, tak pro malé kluby to může být špatné,“ obává se Doboš.

„Valašské Meziříčí jako město sice bude dávat peníze na mládež, nikoliv však na mužský hokej. Bude to obrovský problém. Kluci už od malička začnou hrát za Vsetín, kde bude návaznost na muže. Do týmu na konci druhé ligy vám moc lidí nepřijde,“ uvědomuje si rozmrzelý trenér se zkušenostmi z polského hokeje.

Podle Josefa Doboše si totiž klub případně nebude moci dovolit finančně oslovit ostřílenější borce.

„Úroveň půjde pryč. Mladí hráči z extraligy juniorů to až na výjimky budou mít těžké. Tito kluci by se měli rozehrávat právě ve druhé lize a učit se od starších,“ vidí výhodu třetí nejvyšší hokejové soutěže u nás.

Oficiální ukončení II. ligy se dotklo také samotného Josefa Doboše.

„Jsem z toho už špatný – každý den jsem čekal na zprávu. Udělali to tak, že se nakonec odpískalo. Každý z nás chce pracovat nebo něco dělat,“ uzavírá 59letý kouč.