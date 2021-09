Byl nedílnou součástí pátečního hokejového odpoledne. Vítěz Stanley Cupu z roku 2008 Jiří Hudler jako dost možná nejslavnější odchovanec vsetínského hokeje pokřtil dresy Valachů na nadcházející sezonu Chance ligy, přičemž se společně se svěřenci Romana Stantiena zúčastnil autogramiády. V závěru programu si borec s více než 700 starty v NHL exkluzivně pro Deník udělal čas, aby zavzpomínal na debut ve Vsetíně, hokejovém tlaku i osudovém Detroitu Red Wings, který ho jako tehdy 18letého mladíka v roce 2002 drafoval v závěru 2. kola jako 58. v pořadí.

Jiří Hudler ve vsetínském dresu debutoval v sezoně 1999/2000, kdy mu bylo pouhých 16 let. Během následující sezony na Valašsku nastoupil do dalších 22 zápasů, v ročníku 2001/2002 už patřil mezi opory Vsetína. Ve 46 zápasech si připsal stejný počet bodů. | Foto: Deník/Martin Mrlina

Nacházel se v útrobách legendárního Lapače. Jen kousek od právě skončené autogramiády. Byl oblečený do barev hokejového Vsetína, na hlavě měl kšiltovku s logem klubu. Klubu, ve kterém už v šestnácti nakoukl do nejvyšší soutěže. Tedy před dlouhými jednadvaceti lety. „Už mi to přijde jako věčnost, stále to však mám v živé paměti. Bohužel stárnu,“ usmívá se 37letý rodák z Olomouce.