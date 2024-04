Hryciow: Nedodrželi jsme systém, Kladno využilo všechny šance

Vynechal osm zápasů, téměř měsíc nezasáhl do hry. Další duel si připsal až ve čtvrtek, ve druhém střetnutí baráže na Kladně nakonec odešel s negativní bilancí -1. „Přijal jsem roli, jakou jsem měl. Trénoval jsem a čekal, až znovu budu moci hrát. To teď přišlo,“ těší Michala Hryciowa návrat do sestavy vítěze letošního ročníku Chance ligy.

Třetí hokejové derby sezony patřilo Vsetínu. Michal Hryciow. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Vsetínský bek letos naskočil do 37 zápasů první ligy. V play-off nakonec odehrál jen čtyři duely, naposledy se představil 23. března. Nyní až při absenci člena první formace Ondřeje Smetany, místo nějž nastoupil vedle Šimona Jenáčka. „Udělal jsem maximum. Hrálo se mi dobře, nerozehranost jsem necítil. V sezoně jsem odehrál dost zápasů, pořád jsem v zápřahu,“ zmiňuje Hryciow také pravidelné tréninkové jednotky. Než se ve čtvrtek pořádně stačil rozkoukat, hosté prohrávali. Na konci druhé minuty je v 52 letech srazil legendární Jaromír Jágr. Ujčík trestal: Jonák bude proti Kladnu chybět „Pro každého je čest si proti němu zahrát. Na ledě si však toho nevšímáte, není na to prostor. Přehnaný respekt jsme k němu neměli,“ odmítá důrazně 28letý obránce. Kladno i díky dvěma bodům Jágra lehce porazilo Vsetín 7:2, v baráži se ujalo vedení 2:0 na zápasy. „Bohužel jsme nedodrželi systém, který nám celou sezonu přináší úspěch. Dopouštěli jsme se individuálních chyb,“ posteskl si obránce Valachů. Velkým tématem po venkovních duelech na ledě Rytířů byla hra v obranném pásmu. Hosté v těchto zápasech inkasovali hned jedenáct gólů. OBRAZEM: Vsetín utrpěl debakl, z Kladna odjíždí bez bodu „Párkrát nám vzadu vznikla okna, občas opustíme od zmíněného systému. Hned to potrestali,“ vyzdvihl produktivitu letošního účastníka nejvyšší soutěže. Špatná koncovka je další problém, který Vsetín v prolínací soutěži zatím trápí a dohání. Po úvodním duelu nad ní lamentoval hlavní kouč mančaftu Jiří Weintritt, což v podstatě mohl zopakovat po druhém utkání. „Neproměňovali jsme šance. Hlavně v první třetině jsme mohli srovnat na 2:2, zápas by pak asi vypadal jinak. Kladno oproti tomu dalo snad každou svoji šanci, je schopno je využít. Nám to bohužel takto nejde, nadřeme se na to,“ smutní Michal Hryciow. Jak se trochu dalo čekat, Rytíři v obou domácích utkáních uspěli a s pohodou na hokejkách můžou odjet do Brna. Vsetínští borci naopak mají hodně o čem přemýšlet. Jako Pastrňák na Baníku! Smetana s megafonem velel kotli Vsetína „Upřímně si nemyslím, že by rozdíl byl tak velký, hráči jsou na podobné úrovni. Je to však o detailech, šancích nebo individuálních chybách. Možná jsme byli také nervózní,“ přemítá odchovanec Valachů. Svěřenci Jiřího Weintritta letos jen se třemi prohrami v play-off ovládli Chance ligu, na baráž ušetřili hodně sil. Šli do ní se sebevědomím. To se teď pomalu vytratilo. „Věděli jsme, že pro nás bude mluvit rozehranost, hlavně první zápasy, když Kladno mělo dlouhou pauzu. Chtěli jsme toho využít, začít výborně. Bohužel to nevyšlo. Pořád je to jen 0:2, hraje se na čtyři vítězná utkání. Doufám, že to ještě otočíme,“ přeje si Hryciow. Vsetínský zadák je jedním ze tří pamětníků aktuálního týmu, kteří s klubem zažili postup ze druhé do první ligy. Společně s Jakubem Teperem a Adamem Hořanským by rádi prolomili také brány české nejvyšší soutěže. „Postup do první ligy si dobře pamatuji, byl to krásný moment. Rádi bychom tyto chvíle znovu zažili a šli ještě o krok výše,“ burcuje služebně nejstarší člen Valachů.

