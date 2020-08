Petře, co se ve vás v průběhu zápasu odehrávalo?

Na Vsetíně jsem strávil přibližně deset let. Po takové době znáte celé prostředí a hodně lidí. Upřímně jsem nevěděl, jak budu reagovat, zda budu nervózní nebo strnulý. Nakonec bych řekl, že to z mé strany nebylo špatné.

Jaké to pro vás bylo se vrátit na Lapač?

Naučil jsem se nastavit tak, že nevnímám, co je kolem. V hlavě mám vždy zápas, což se mi znovu povedlo. Dokázal jsem v sobě udržet emoce. Jiné to bylo v přípravě na suchu před utkáním, kdy se mi do hlavy vkrádaly různé myšlenky. Pak už to bylo dobré.

Když jste přicházel na stadion. Nespletl jste si šatnu?

Takové nutkání jsem neměl. Věděl jsem, s kým jsem přijel, a za koho budu hrát. Šatnu hostů jsem předtím nikdy nenavštívil. Teď už si můžu říct, že jsem byl všude. (se smíchem)

Co říkáte na fanoušky, kterých tentokrát bylo méně?

Na zápasy v Kopřivnici také nechodí tolik lidí, takže jsem docela zvyklý. (s úsměvem) Byla to příprava. Ještě je hezké počasí, lidé pobývali venku. Na hokej je to zatím v takové míře netáhne.

Konkrétně na vás si však vzpomněli…

Udělali mi radost. Bral jsem to jako pochvalu. Potěšilo mě, že na mé působení nezapomněli a tímto způsobem mi chtěli poděkovat.

Vsetínští vašemu týmu během zápasu pořádně zatápěli. Kdy jste se cítil nejhůře?

Pravděpodobně na začátku. Čekáte, jak dopadnou úvodní tři střely. Pak se vnitřně uklidníte, víte co máte najetý. Hlavu jsem si s tím nelámal. Nejhorší je vždy první dotyk. Během přípravy je ke všemu nepohodlné, že venku máte teplo. Jste ve výstroji, obalený od hlavy k patě. Nakonec jsem se rozchytal.

Proti svému bývalému klubu jste předvedl skvělý výkon. Ukázalo vám to, že máte na prvoligovou úroveň?

Naopak si myslím, že podle takového zápasu to nejde měřit. Vsetín nenastoupil v nejsilnějším složení. Všichni víme, jak to v přípravě chodí. Každý očekává, že mužstvo z nižší ligy se musí převálcovat. Přijede soupeř, který spíše brání a hraje na brejky, což je složité. Zároveň je těžké se na podobná utkání namotivovat. Jsme rádi, že jsme si proti takovému soupeři mohli zahrát. S ostrou sezonou to však nejde moc srovnávat.

Vyšší soutěž vás tedy neláká?

Těžko říct. Uvidíme, co bude. V hokejovém prostředí můžete být za půl rok někde jinde. Nechal bych to otevřené. V Kopřivnici mi nabízí, co potřebuji. Baví mě chytat pravidelně, což splňují vrchovatě. Nedívám se dopředu tak, že bych se záměrně musel ukázat, abych někam odešel.

Jak celkově vzpomínáte na Vsetín?

Nejsem člověk, který má rád bilancování, a který dívá se dozadu. Na Vsetín však vzpomínám jen v tom nejlepším. Jsem tady jako doma.

Kdy jste naposledy byl na Lapači?

Od odchodu to pro mě byla zápasová premiéra. Naše utkání se nám bohužel kříží. Předloni jsem tady měl střídavý start při play-off, s kluky jsem chodil trénovat. Pak jsem se šel podívat na zápas s Českými-Budějovicemi.

Zázemí je oproti vašemu působení odlišné. Během posledních let proběhly různé rekonstrukce…

Je to rozdíl. Lapač si ponechal své kouzlo. Jsou tady změny, jaké divák jen tak nevidí. Zázemí mimo led se hodně vylepšilo. Je radost sem přijet jako host.

V Kopřivnici jen chytáte nebo ještě máte nějakou práci spojenou s hokejem?

Jenom chytám. S dojížděním to i tak zabere hodně času. Dříve jsem cestovat nemusel, je to pro mě úplně něco odlišného. V kombinací s tréninkem a prací to není úplně snadné. Na působení v dalších kategoriích už není čas. Byla by to práce na půl dne.

Chtěl byste jednou trénovat?

Hokej mě celkově baví jako hra. Jsem v něm od šesti let. Už to berete tak, že k vám patří. Uvidím, jestli mě po konci kariéry trénování chytne.

RADEK ŠTOHL