„Přiznám se, že to byla nahrávka na Klíma. (Daniel Klímek – pozn. red.) Domluvili jsme se tak, byl na druhé straně. Obránce dal nohy k sobě, čímž si kotouč srazil do branky. Potřebovali jsme, aby se k nám přiklonilo i štěstí,“ pousmál se Roman Vlach, jehož trefa srovnala stav série mezi Vsetínem a Jihlavou na 1:1 na zápasy.

Zbývaly poslední vteřiny dvojnásobné přesilovky. Zkušený útočník od modré dostal puk na úroveň brankové čáry, ze které přihrával na zmíněného Daniela Klímka. Jeho parťák se už nedočkal – poté, co puk opustil hůl Vlacha, tak se štěstím zaplul za bezmocného a v tu chvíli dost naštvaného brankáře hostů Žukova.

Následně už Roman Vlach jen povyskočil, sklouzl se po ledě a vytáhl ruce do výšin. O pár vteřin později už na sobě měl zbytek vsetínských spoluhráčů. „Bylo to krásné, doufám, že nás tento okamžik čeká ještě víckrát,“ věří 32letý rodák ze Zlína, který si radostné chvíle užíval před čtyř tisícovou návštěvou. „Diváci jsou fantastičtí, znovu vytvořili perfektní atmosféru.“

Jedním dechem dodává: „Zaslouženě jsme vyhráli. Troufám si říct, že jsme byli lepší.“

Vraťme se ještě do 67. minuty zápasu. Od poloviny kluziště jste ujížděl sám na gólmana Žukova. Nakonec vás vychytal. Provedl byste něco jinak?

Chtěl jsem udělat, co jsem udělal, bohužel se mi to nepovedlo zvednout výš, než jsem si přál. Alespoň vím, jak to provedu příště. (úsměv)

Brankář Žukov celkově předvádí skvělé výkony, že?

Je pravda, že Jihlavu drží, mají v něm oporu. Už něco odchytal. Střely ho někdy jen trefí, ale i to je um gólmana. Snažíme se ho dost zásobovat, časem se nám to určitě vyplatí. Do prodloužení ani dojít nemuselo. Jihlava ale v power-play vyrovnala 15 vteřin před koncem.

Co vám v danou chvíli proběhlo hlavou?

Že hokej je krásný sport. (se smíchem) Bohužel, někdy to tak bývá. Pochopitelně jsme byli naštvaní. Kdybychom ale hlavy dali dolů a zabalili to, tak by se nám to nepovedlo. Řekli jsme si, že nás to musí nakopnout. Stalo se.

Chvílemi to od vás je stále nervózní…

Proti Jihlavě není snadné hrát, je to vážně kvalitní soupeř. Opticky máme navrch, chyby k play-off patří. Může to být i z přemíry snahy, přeskočí vám puk, viz vyrovnávací gól 15 vteřin před koncem základní hrací doby. Možná je potřeba tuto snahu trochu ubrat a dát do toho větší lehkost.

Teď vám vyšly dvě přesilovky, rozhodly. Branek by z nich ale mohlo být ještě více. Souhlasíte?

Na přesilovky se zaměřujeme v podstatě celý rok, pořád se o nich bavíme. V uplynulé sérii nám šly. Je potřeba se na ně ještě podívat a říct si, jak je brání a zareagovat. V play-off jsou rozhodující – a to i v bránění. Je to jeden z klíčů ke zlepšení.

Před vyrovnávací trefou na 3:3 jste si k sobě svolal spoluhráče. Prozradíte, o co šlo?

Byli jsme složení narychlo. Chtěl jsem to svolat a říct, jak bychom to mohli sehrát, naštěstí to vyšlo. Klaplo to přesně, jak jsme si říkali. Radši si ale nechám pro sebe, o co přesně šlo. Kdyby náhodou. (úsměv)

Dvakrát jste naopak inkasovali v oslabení. Na finále docela nevídané…

Je to škoda, hokej je hra chyb. Není ale důvod, abychom na sebe byli zamračení, jsme jeden tým – jednou udělá chybu ten, podruhé onen. Už nemá cenu se v tom dále babrat.

Útočník Vsetína Roman Vlach v prodloužení rozhod druhé finále play-off Chance ligy mezi hokejisty Vsetína a Jihlavy.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

Jihlavě chyběli Čachotský nebo Harkabus. Jak vám do ve druhém finále pomohlo?

To si netroufám odhadnout. Pochopitelně to jsou kvalitní hráči, chyběli jim, disponují řadou zkušeností. Podílí se na hodně bodech. Teď mají dva dny na to, aby se dali dohromady. Nenechají to jen tak, určitě budou chtít hrát. Jsem zvědavý, jak to u nich bude.

Na Vysočině se hraje ve čtvrtek a pátek. Uvidíme „jinou“ Jihlavu?

Těžko říct. V letošní sezoně jsme u nich hráli dvakrát, v obou případech prohráli. Dle mě ale budou stejní, o aktivitu se snažili i tady. Musíme najít recept, abychom je eliminovali a dali první gól, nejen ve finálové sérii tyto branky rozhodují. Nečeká nás nic lehkého.

Dukla z prvních dvou venkovních zápasů získala jednu výhru. Může teď být ve výhodě?

Vidím to spíše naopak. Vyhráli jsme druhý zápas, který jsme navíc otočili. S tím do Jihlavy jedeme. Dokázali jsme se zvednout z takové deky, kdy jsme obdrželi 15 vteřin před koncem gól. Tým to hodně posílí.