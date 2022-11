V sedmé minutě nejprve otevřel skóre, po snížení hostů rychle vrátil domácím dvougólové vedení. „Vypadá to, že jsem našel svůj tým, proti kterému se mi daří,“ usmíval se zkušený útočník. „Roman Přikryl mi už před zápasem říkal, že Zlín je můj tým, že to vsítím. Povedlo se to, navíc dvakrát,“ zářil forvard, který všechny dosavadní góly sezony nastřelil právě ševcům.

Překonal těžké zranění, dostával se do pohody. Nyní by už konečně mohl být tam, kde si přeje nejen on, ale také fanoušci. „Měl vážné zranění, byl po operaci, do formy se dostával poměrně dlouho. V současné době prokazuje, že je správný vůdce. Je důležité, jak se chová v kabině, ale i mimo led, dovnitř týmu,“ zdůrazňuje důležitost Jonáka dočasný hlavní trenér Valachů Jiří Weintritt.

Stát se může cokoliv, říká Jurík. Weintritt o užívání nechce slyšet

I díky Vítu Jonákovi se Vsetínu vydařilo také druhé derby sezony. Soupeře předčili v přesilových hrách či předbrankovém prostoru. „Chtěli jsme se na to zaměřit, padá tam nejvíce gólů, tzv. tam leží peníze. Pokud se chceme dostat ze současné situace, tak do těchto prostorů musíme chodit, cesta vede přes tvrdou práci před brankou a bolest,“ uvědomuje si 31letý Jonák.

Berani se premiérově trefili až ve 48. minutě za stavu 2:0, domácí odpověděli po třech a půl minutách. Zásluhou druhé trefy vsetínského kapitána. „Udrželi jsme chladné hlavy, podařilo se nám odskočit, což bylo důležité. Famózně nás jinak držel Max,“ chválil brankáře Žukova.

Střelec Beranů Suhrada: Možná měli štěstí, každopádně byli obětavější

Výhra byla dost sladká. Lepší chuť ji dodala parádní atmosféra na Lapači. „Bylo to úžasné, hraje se vám úplně jinak. Věřím, že si to užili i fanoušci!“

Vít Jonák na Valašsku nastupuje už čtvrtou sezonu. V klubu se však objevil ještě dříve, v ročníku 2017/2018, kdy se Vsetín probojoval do tehdejší WSM ligy. „Přišel jsem hned v první sezoně na zkoušku, pak jsem ještě odešel do Budějovic, znovu se vrátil. Mám to tady hodně rád, mám tu spoustu známých. Má babička je z Bystřice pod Hostýnem, nějakou valašskou krev v sobě mám,“ uzavírá vítězně naladěný Jonák.