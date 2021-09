Vzhledem k volnu 18. září druhý zápas, a první domácí, odehrají ve středu 22. září doma proti Porubě. „Omlouváme se všem našim fanouškům, hodně jsme se na úvodní zápas sezony všichni těšili, ale musíme to vydržet a počkat si na středu 22. září, kdy budeme hrát doma s Porubou. Děkujeme za pochopení," dodal Tobola pro stránky valašského klubu.

Dlouho se těšili na nový start sezony 2021/2022. Hokejisté Vsetína si však na něj budou muset počkat až do příští středy. Sobotní domácí duel Chance ligy proti Kadani se neuskuteční, hosté avizovali, že na Valašsko nedorazí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.