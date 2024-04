Podle čeho tak soudíte?

Vsetín měl celou sezonu vyrovnanou, klopýtl jen při malých výjimkách. Neustále předváděl dobrý hokej, pestrou hru. Dalo se na to dívat. V tomto měl velkou přednost. Když už se dopustil chyb, nahazoval to velkou bojovností. V posledním zápase se mi Zlín zdál být unavenější než Vsetín. Tutově to ale samozřejmě říct nemůžu.

Hra Zlína se vám tolik nelíbila?

Zlín hrál stereotypně, na dlouhou přihrávku do třetiny, tam bojoval o puk. Upřímně nevím proč, když máte kotouč na hokejkách, můžete rozhodovat. Už dopředu se vzdával útoku.

V čem Vsetín předčil Berany?

Vsetín měl lepší zakončení, oproti Zlínu se dobře uměl orientovat před brankou. Bylo to vidět na akcích Roba, Jonáka, ale i Klhůfka, který se ještě více chtěl vytáhnout. Měli jsme ho za hráče, který už dosáhl vrcholu, dokázal, že to však tak není. Zlín to vždy hrál někde za gólmanem, střelbu měl slabší.

S oběma kluby jste hodně spjatý. Navštěvoval jste zápasy na zimácích?

Na zápasech ve Vsetíně ani ve Zlíně jsem nebyl. Aby se neřeklo. (úsměv) Utkání jsem však sledoval!

Přál jste to některému z týmů o něco více?

Prakticky jsem se snažil být nestranný.

A když byste si měl vybrat?

O malinko více jsem to přál Vsetínu. Viděl jsem, jak celý klub dobře a dohromady pracuje.

Vybavil jste si při titulu Vsetína úspěchy, na které jste s týmem dosáhl?

Ano, vzpomněl jste si na to, potěšilo mě to. Hokej tady pomalu ale jistě roste. Jen škoda, že kvalifikaci o extraligu nemůže hrát doma.

Klub kvůli nevyhovujícím podmínkám na stadionu musel hledat azyl…

Překvapilo mě, že mu výjimku nepovolili. Myslím si, že šla udělit. Můj hlas je samozřejmě malý, za mě je to ale poškození vsetínského hokeje. Slušně řečeno je to nekorektní. Už jen kvůli tomu, že mantinely jsou velkou investicí.

Může Vsetínu chybět atmosféra na Lapači?

Určitě je to velká velká ztráta. Atmosféra ve Vsetíně je výborná, pro mužstvo by byla velkou pomocí. Nastupoval by ve známém prostředí.

Valaši své domácí zápasy odehrají v Brně. Na poslední chvíli se však propíral také Zlín…

Se Zlínem jsem nepočítal. Sezona mu skončila dříve, kvůli ledu by to pak bylo hodně nákladné. Nevím zákulisní věci, překvapilo mě však, proč nevyšla Poruba, která nedávno dokončila rekonstrukci. Za mě by to byla více vyhovující varianta než Brno. Tam je to přeci jen přes sto kilometrů. Uvidíme, zda Rondo zaplní.

Baráž s Kladnem začíná ve středu. Jak ji tipujete?

Možná se pletu, Kladno by si to ale mělo uhrát, jeho zkušenost by se měla projevit. Rozhodovat pak můžou brankáři.