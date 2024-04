O specifické příběhy letošní baráže není nouze. Jeden z nich napíše také Miroslav Holec. A to až díky azylu, ve kterém vsetínští hokejisté své domácí boje o extraligu odehrají. V tamní hale, momentálně nesoucí název Winning Group Arena, to zkušený útočník dobře zná. „Rondo je má srdcovka,“ říká jednoznačně k místu, kterému mnozí dodnes jinak ani neřeknou.

Holec přišel do Komety před sezonou 2011/2012. V klubu strávil dva kompletní roky, v dalších dvou sezonách za brněnský mančaft absolvoval jen 27 zápasů. Právě v tomto týmu v nejvyšší soutěž zaznamenal nejlepší bodový i střelecký počin v základní části.

„Zažil jsem tam krásné roky. Nebudu lhát, ale moc se tam těším i do šatny. Mluvil jsem už s kustodem Komety Petrem Ondráčkem a už mám i místo pro sebe, kde jsem sedával. Těším se moc. Hlavně se na mě přijdou kouknout moji kamarádi i rodina. Je to pro mě splněný sen zahrát si zase v Rondu,“ nezastírá v rozhovoru pro vsetínský web borec, jenž ve zmíněném ročníku vstřelil 18 gólů a celkově zapsal 34 kanadských bodů. V play-off poté měl bilanci 1+2.

O azylu v Brně se poprvé začalo výrazně mluvit po vítězství v Chance lize. Klub tuto variantu definitivně potvrdil v pátek odpoledne.

Předprodej na nedělní a pondělní zápasy se spustil teprve v pondělí, fanoušci však lístky vzali útokem a úvodní „domácí“ duel brzy vyprodali. Na ten druhý zbývá jen několik posledních stovek lístků.

Za jediný den navíc naplnili speciální vlak.

„Taková podpora je něco neskutečného. Nevím na kolika vagonech se začínalo, jestli na sedmi, ale teď jich je dvanáct, což je něco nevídaného,“ nemohl 36letý útočník uvěřit velkému zájmu.

Obě finále na Kometě se nejspíše vyprodají, absence Lapače však bude zajisté znát. To si uvědomují také hokejisté, kteří na legendárním stadionu celou sezonu nastupovali.

„Samozřejmě to mrzí. Bohužel pravidla jsou taková, jaká jsou. Myslím si, že v Brně to bude také super. Jak znám vsetínské i brněnské fanoušky, tak si myslím, že atmosféra bude velice bouřlivá,“ nepochybuje Holec.

Valaši oslavili triumf ve druhé nejvyšší soutěži teprve minulý týden. Nyní se už musí plně soustředit, aby zvládli také další vrchol sezony – uspět v baráži a postoupit do extraligy.

„Nejde ani tak o koncentraci. Je třeba si uvědomit, že není víc, než hrát o postup. Myslím si, že každý hráč podá maximální výkon,“ věří odchovanec píseckého hokeje.

Zatímco Vsetín svedl po základní části 14 zápasů play-off a na odpočinek měl jen týden, Kladno si od soutěžních zápasů dalo povinný měsíc a půl volna.

V této fázi se tak vždy řeší otázka, jaký systém by byl nejspravedlivější.

„Mám na to jasný názor, systém je nespravedlivý. Od doby, co je tento formát baráže, tak tým z Chance ligy vždy celkem jednoznačně vyletěl. Bohužel, my se tady mlátíme do finále, jedeme na krev a extraligový tým odpočívá. Někteří říkají, že to je i nevýhoda, protože nejsou rozehraní. Já si ale myslím, že jim stačí maximálně dva zápasy a budou rozehraní až až, toť můj názor. Myslím, že to není fér.“

Další dny ukážou, jakému mančaftu tento systém letos svědčí. V této chvíli zatím Miroslava Holce těší, že Valaši dokázali dobýt Chance ligu. I přes jeho osobně méně vydařenou sezonu.

„Pro mě byla sezona hodně těžká. Už od startu, kdy jsem měl boreliózu, se to se mnou táhlo a podstupoval jsem všelijaká vyšetření. Na psychice to moc nepřidalo,“ přiznává.

„Když to porovnám s loňskou sezonou, to jsem přišel a dařilo se mi, ale zase jsme prohráli finále. Tento rok se mi tolik nedařilo, ale zase se dařilo ostatním a i díky tomu jsme vyhráli, za což jsem moc rád. Byla to velká paráda vyhrát navíc doma. Těším se na poslední zápasy této sezony a chci si je maximálně užít a hlavně je i vyhrát. Uvidíme, jak to bude vypadat,“ dodává útočník, jenž naskočil do všech zápasů letošního play-off. Na vítězství týmu se přímo podílel třemi trefami a jednou asistencí.