„V Chomutově se snadno nevyhrává, předtím dvakrát jsme tu neuspěli, o to větší radost z výhry máme,“ nezastíral radost vsetínský asistent trenéra Luboš Jenáček.

Skóre otevřel v první třetině Gorčík. Na jeho branku ještě Piráti odpověď našli, ale druhá třetina patřila týmu z Valašska, který odskočil do tříbrankového trháku. Piráti sice utkání zdramatizovali, když v power-play snížili na rozdíl jediné branky, poslední slovo měl však vsetínský kanonýr Tůma, jenž pečetil tříbodové vítězství Vsetína na ledě Chomutova.

„Kluci podali výborný týmový výkon. Brankář Bláha velmi dobře zachytal a podržel mužstvo. Od prvního do posledního hráče to byl kvalitní výkon, o to větší radost máme, že jsme zde na potřetí konečně uspěli,“ dodal Jenáček.

Další duel sehrají Valaši ve středu doma s pražskou Slavií.

PIRÁTI CHOMUTOV - ROBE VSETÍN 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. Suchý (Chlouba), 53. Chlouba (Rudovský, Suchý), 59. Schaus (Stloukal, Hlava) – 17. Gorčík, 21. Rehuš (Jonák), 29. Slováček (Hunkes), 40. Březina (Procházka), 60. D. Tůma Rozhodčí: Jechoutek, Čáp – Štofa, Beneš. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 1978.

Chomutov: Pavlát – Schaus, Seemann, R. Havel, Žovinec, Štochl, Lang, Rýgl – Stloukal, Pitule, Hlava – Suchý, Chlouba, Rudovský – Llewellyn, Kverka, Tomica – Chrpa, Šagát, Matyáš Svoboda.

Robe Vsetín: Bláha – Slováček, Kudělka, Smetana, Teper, Jeřábek, Hunkes, Dudáš – Jonák, Rehuš, Gorčík – Březina, R. Vlach, D. Tůma – Procházka, L. Volf, Karafiát – Hořanský, Šilhavý, Hryciow.

DALŠÍ VÝSLEDKY 23. kola - o pořadí v play-off: Slavia Praha – Havířov 2:3 (1:2, 0:1, 1:0), Litoměřice – Poruba 6:3 (1:2, 3:0, 2:1), Přerov – České Budějovice 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

1. Č. Budějovice 53 44 1 4 4 239:118 138

2. Přerov 54 28 7 14 5 146:120 103

3. Robe Vsetín 53 26 5 17 5 167:139 93

4. Chomutov 54 27 2 21 4 160:144 89

5. Slavia Praha 53 24 6 22 1 161:153 85

6. Litoměřice 53 22 4 21 6 182:172 80

7. Havířov 53 25 1 25 2 135:141 79

8. Poruba 53 22 3 28 0 159:165 72

O účast v předkole: Benátky n. J. – Kadaň 7:1 (3:0, 3:1, 1:0), Prostějov – Jihlava 2:5 (1:2, 0:1, 1:2), Třebíč – Ústí n. L. 6:2 (2:2, 2:0, 2:0).

1. Jihlava 52 28 2 14 8 159:119 96

2. Třebíč 52 25 4 18 5 156:136 88

3. Fr.-Místek 52 21 8 19 4 182:147 83

4. Prostějov 53 22 3 21 7 172:168 79

5. Benátky n. J. 52 12 12 25 3 137:168 63

6. Ústí n. L. 53 12 2 33 6 139:214 46

7. Kadaň 53 11 3 36 3 116:226 42

8.Sokolov 53 7 4 38 4 139:219 33