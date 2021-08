Hokejisté Vsetína podruhé v přípravě prohráli. Během úterního večera nestačili na účastníka slovenské nejvyšší soutěže z Trenčína 1:2, po úvodní třetině přitom vedli 1:0. Svěřence Romana Stantiena další utkání čeká ve čtvrtek na ledě Šumperku

Hokejisté Vsetína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

Do branky Valachů se postavil David Gába, kterému však nekryl záda ani Jakub Málek, ani David Sachr, nýbrž junior David Tkadlec. Zatímco Málek má před sebou pozvánku do reprezentačního výběru do 20 let, Sachr dostal příležitost chytat v souběžně hraném utkání Valašského Meziříčí.