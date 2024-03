Soupeře zatím ještě neznají, předprodej však už spouští. Hokejový Vsetín druhý den po konci základní části Chance ligy umožní svým fanouškům zakoupení vstupenek na čtvrtfinálové boje.

Fanoušci Vsetína. | Foto: Deník/Radek Štohl

„Vstupenky na domácí utkání 1. a 2. čtvrtfinále se začnou prodávat v sobotu 2.3. od 10 hodin. Držitelé permanentek sezení STANDARD mají předkupní právo na svá místa do úterý 5.3. do 16 hodin. Místa se poté uvolní do volného prodeje,“ informovali Valaši ještě v pátek večer na oficiálním webu.

Lístky na čtvrtfinálové duely stojí 150 korun. Na sezení poté vyjdou na 200 (sektory E, F, G, K), 260 (sektor D), 300 (sektor A) a 350 (sektor C) korun.

Vsetínští hokejisté uzavřeli základní část druhé nejvyšší soutěže páteční porážkou na ledě třetího Prostějova, na který se ziskem 96 bodů měli náskok tří bodů.

OBRAZEM: Vsetín odjel z Prostějova bez bodu. Na soupeře si musí počkat

Prvního letošního protivníka do vyřazovacích bojů ještě neví, vzejde z předkola. Narazí na lépe umístěný mančaft, nemůžou však hrát proti desátým Pardubicím B. Utkají se buď s Přerovem, Slavií Praha nebo Duklou Jihlava.

Úvodní zápasy čtvrtfinále startují druhý březnový víkend na Lapači, jak 9., tak i 10. března se začíná v 17 hodin.