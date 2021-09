Na druhý pokus jim to už vyšlo – hokejisté Vsetína v dohrávce 1. kola Chance ligy proti Kadani nedali soupeři šanci, před vlastními fanoušky na Lapači zvítězili 7:3. Čtyřmi body se na vítězství podílel zkušený obránce Lubomír Štach.

Hokejisté Vsetína porazili Kadaň 7:3 | Foto: VHK ROBE Vsetín/Patrik Žák

„Chtěli jsme napravit neúspěšný vstup do soutěže v Jihlavě. Trvalo nám dlouho, než jsme si vypracovali první gól. Kondor (Luboš Rob - pozn. red.) to nakonec protrhl. I když soupeř byl nebezpečný, tak jsme měli převahu po celý zápas. Hrál od začátku do konce 60 minut, o čemž svědčí, že v závěru dal dva góly," připomněl hlavní trenér Valachů Roman Stantien dvě trefy v Kadaně v 56. minutě.