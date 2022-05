Gába na Valašsko přišel před sezonou 2018/2019. Během čtyř let za klub odchytal 110 zápasů, přičemž 91 utkání absolvoval v základní části Chance ligy, dalších 19 přidal v bojích play-off. S mužstvem se dvakrát podíval do semifinále druhé nejvyšší soutěže, v uplynulém ročníku byl u postupu do finále.

Mužstvo hlavního trenéra Romana Stantiena momentálně disponuje brankářskou dvojicí Maxim Žukov, David Sachr.