„V této chvíli jsme dohodnuti, že s námi bude do reprezentační přestávky. Je tu i opce s možností prodloužení působení do konce sezony. Věříme, že nás Aleksandrs posílí svými zkušenostmi, svým stylem hry, a bude platným článkem po celou sezonu,“ uzavřel Tobola.

Hokejový Vsetín během prvního říjnového dne oznámil posilu do obranných řad. Svěřence Romana Stantiena posílí velezkušený bek Aleksandrs Jerofejevs, který má na kontě více než 250 zápasů v KHL. Lotyšský obránce v minulosti nastupoval za pražskou Spartu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.