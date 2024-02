Na další výsledky se už nemusí ohlížet, zbývající tři kola můžou odehrát naprosto bez nervů. Vsetínští hokejisté si ve večerním 49. kole Chance ligy poradili s Frýdkem-Místkem 3:1, při porážce Prostějova na ledě Slavie Praha 2:4 si navíc zajistili konečnou druhou pozici po základní části druhé nejvyšší soutěže.

Vsetínští hokejisté si poradili s Frýdkem-Místkem 3:1. | Foto: VHK ROBE Vsetín/Vojtěch Zajíc.

„Frýdek v poslední době uhrál dobré výsledky. Týmy bojující o desítku a zároveň záchranu jsou v této době nejvíce soustředěné. Připravovali jsme se na jejich přesilovky, mají je nejlepší v soutěži. Nechtěli jsme být vylučování, což se nám povedlo,“ pochvaloval asistent trenéra domácích Luboš Rob starší.

Ráz utkání dala úvodní branka Vsetína – Jenáček z vlastního pásma skvěle vyjel až do útočné třetiny, přihrál Klhůfkovi a ten se štěstím propálil hostujícího gólmana. Domácí si vypracovali další solidní šance ke vstřelení branky, druhého gólu se ovšem dočkali až na začátku 51. minuty – Rob si vyměnil puk s Klhůfkem a skóroval v sedmém zápase z posledních osmi utkání. Hostům se sice o čtyři a půl minuty později podařilo snížit, 13 vteřin před koncem však po přihrávce Roba druhou brankou v zápase vítězství stvrdil Klhůfek.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, hráče jsme nabádali ke koncentrovanosti, hlavně směrem do obrany. Vedli jsme, pak odskočili na 2:0, což rozhodlo. Zbytečným gólem jsme si to malinko zkomplikovali. Celkově to byl z naší strany dobrý zápas. Frýdek má kvalitní tým, tři body jsou pro nás cenné,“ těšilo Roba.

Valaši mají na kontě 93 bodů, na třetí Prostějov náskok 10 bodů. V sobotu jedou na led Znojma, které je už jednou nohou zpátky ve II. lize.

Chance liga, 49. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Frýdek-Místek 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Klhůfek (Š. Jenáček, Žukov), 51. Rob (Klhůfek), 60. Klhůfek (Jonák, Rob) – 55. Doktor (Homola).

Střely na branku: 30:23. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Rozhodčí: P. Skopal, J. Zeliska – P. Mikšík, J. Maňák. Diváci: 2 380.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Romančík) – Smetana (A), Š. Jenáček, Staněk, Teper, Kojo, Larsen, Ďurkáč, Ondračka – Jonák, Klhůfek, Rob (A) – Holec, Kratochvil, Hrňa (C) – Machala, Kern, Zabusovs – Š. Bláha, Vaňo.

HC Frýdek-Místek: Mokry (Švančara) – Šenkeřík, Haman (A), Výtisk (C), D. Kowalczyk, Urbanec (A), Homola, Hrachovský – Walega, Haas, Svačina – Doktor, Marosz, Martynek – Cedzo, R. Veselý, Krajč – Geidl, Macháček, Ramik.