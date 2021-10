VHK ROBE Vsetín: Gába (J. Málek) – Ondračka, Smetana, Štach (A), Jerofejevs, Hryciow, J. Jenáček – Gago, Jonák (C), Š. Jenáček – D. Březina, R. Vlach, Apolenář – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Hořanský, Berger, Vítek.

HC Stadion Litoměřice: Tomáš Král (Čermák) – Jebavý (A), Ticháček, Výtisk (C), J. Holý (A), O. Baláž, Kottek, Černohorský – Válek, R. Přikryl, Sihvonen – O. Procházka, J. Jícha, M. Kadlec – Urban, Koláček, P. Svoboda – Rouha, Berka, Pajer.

„Po obdrženém gólu se naše hra začala lepšit. Vypracovali jsme si nějaké příležitosti a náš pohyb se zlepšil. Nicméně o průběhu utkání rozhodly chyby, které soupeř potrestal. A naopak když jsme si vypracovali střelecké příležitosti, skončilo to vedle brány nebo jsme nastřelili některého z hráčů, který střely clonil,“ mrzelo Srdínka.

Valachům se podařilo srovnat ve druhé třetině díky Gagovi, ke třem bodům to nakonec nepomohlo. V závěrečném dějství nechali domácí odskočit na rozdíl dvou branek. Snížení Vlacha už nestačilo.

„Měli jsme špatný vstup do utkání, dostali jsme první gól. V prvních deseti minutách jsme měli horší pohyb,“ lamentoval nad nevydařeným úvodem asistent Vsetína Jan Srdínko.

Hokejistům Vsetína to na začátku Chance ligy na venkovních kluzištích nejezdí. V sobotním 7. kole Chance ligy na ledě Litoměřic prohráli 2:3, ze třech zápasů mimo Lapač tak stále mají jediný bod. Poprvé v sezoně se v brance Valachů představil Davida Gába.

