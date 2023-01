Valaši dosud poslední utkání sehráli v pondělí večer na Lapači, počtvrté v sezoně sehráli derby proti zlínským Beranům. Na předchozí tři vítězství nenavázali, nakonec padli 2:3.

Do následujícího utkání by už mohl zasáhnout kapitán týmu Vít Jonák, který naposledy nastoupil 21. prosince. Shodou okolností to bylo v domácím zápase proti Frýdku-Místku, na výhře 5:2 se podílel dvěma kanadskými body.