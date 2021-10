HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Štěpánek) – Oliva, Linhart (C), J. Kynčl, Nedbal, M. Voženílek – Mrňa, Urban, D. Chalupa – Machač, T. Kaut (A), Matýs – Pochobradský, Chrtek, T. Zeman – M. Kloz, L. Kučera.

VHK ROBE Vsetín: Málek (Gába) – Ondračka, Smetana, Štach (A), J. Jenáček, Hryciow, Š. Jenáček, Vosátko – Gago, Jonák (C), Majdan – Berger, R. Vlach, Apolenář – R. Půček, Kucharczyk (A), Klímek – Hořanský, D. Březina, Vítek.

Větší drama ale domácí nepřipustili. „Byli jsme trpěliví, dozadu hráli poctivě. Přidali jsme na 4:2, hra se zklidnila. Zaslouženě jsme vyhráli. Celkově to byl perfektní zápas, hra nahoru dolů se divákům musela líbit,“ liboval si bývalý obránce.

Valaši se jako první dostali do vedení. I přes srovnání soupeře po dvou třetinách vedli 3:1. „Pak jsme si to zkomplikovali, brzy jsme inkasovali na rozdíl jediné branky,“ poukázal Srdínko na trefu hostů ze 44. minuty.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.