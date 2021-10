„Před zápasem jsme si říkali, že Ústí bude bránit a čekat na brejky. Tak to bylo celý zápas, z minima vytěžili maximum. Každou třetinu jsme soupeře přestříleli,“ poukázal hlavní kouč Vsetína a sobotní oslavenec (57 let) Roman Stantien na počet střel v poměru 47:26.

„Kromě Kondora (Luboš Rob – pozn. red.), který to vzal na sebe, jsme se však střelecky trápili. Rozdíl byl v přesilových hrách – v zakončení a souhře se při nich pořád trápíme,“ smutnil Stantien, jehož svěřenci se v početní převaze nedokázali prosadit ani jednou, zatímco hosté hned dvakrát.

Valaši přitom do zápasu vstoupili skvěle, Rob už ve čtvrté minutě otevřel skóre. Hosté během poloviny základní hrací doby skóre otočili. Ještě do přestávky se Robovi podařilo vyrovnat. Jelikož ve třetí třetině se situace opakovala, šlo se do prodloužení, ve kterém rozhodnuto nebylo. „Tam to snad bylo jen 2:2 na střely, ani jeden z týmů si nevypracoval vyloženou šanci. Na nájezdy to holt tak chodí,“ uzavřel Roman Stantien.

Trestné střílení lépe svědčilo hostujícímu mančaftu, který zvládl zužitkovat tři z pěti pokusů. Za domácí se neprosadili Zeman, Vlach a Březina, úspěšným exekutorem nebyl nikdo jiný než Rob.

Hokejisté Vsetína další utkání odehrají ve středu, na ledě Havířova se zápas rozehraje od 17.30 hodin.

Chance liga, 12. kolo

VHK ROBE Vsetín – HC Slovan Ústí nad Labem 3:4 s. n. (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Rob (M. Indrák), 40. Rob (Jerofejevs), 53. Rob (Jerofejevs, Jonák) – 28. Grim (Jouza, Ondřej Bláha), 31. Trefný (Přindiš, V. Bílek), 47. Milfait (V. Bílek), rozh. náj. Vrdlovec. Střely na branku: 47:26. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Rozhodčí: Koziol, Šudoma – Měkýš, Otáhal. Diváci: 2610

VHK ROBE Vsetín: J. Málek (Gába) – Jerofejevs, Ondračka, Smetana, Hryciow, Štach, Š. Jenáček, Buchta – M. Indrák, Jonák, Rob – D. Březina, R. Vlach, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, Klímek – Hořanský, Berger, Vítek.

HC Slovan Ústí nad Labem: Hamalčík (Zajíček) – J. Drtina, Š. Havránek, Trefný, Přindiš, Vladimír Brož, L. Chalupa, Záruba – Trávníček, Vrdlovec, Štěpán Bláha – M. Tůma, Milfait, Ondřej Bláha – Grim, Jouza, Kulhánek – T. Čermák, Ouřada, V. Bílek.