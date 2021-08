„Po centrovi jsme se poohlíželi, momentálně však na trhu nejsou. Nicméně s námi trénuji kluci jako Ondráček, Gago či Apolenář. Rádi bychom je viděli v přípravných utkáních. Pak je to vše o dohodě s vedením klubu, jak se s kluky domluví," přiblížil 47letý kouč.

Svěřenci Romana Stantiena úvodní přípravné zápasy na nadcházející sezonu Chance ligy odehrají už příští týden – v úterý se nejprve představí na ledě Prostějova, o dva dny později na Lapači přivítají Frýdek-Místek. „Pro kluky už je to dlouhé, na ledě trénují tři týdny. Jde o to, aby si to znovu osahali. Na zápasy se už těšíme," nemůže se dočkat Srdínko, který loňskou přípravu na ročník 2020/2021 vedl jako hlavní trenér. V zimě ho vystřídal právě Stantien.

Během přípravných utkání Vsetína by se mohl představit také talentovaný brankář Jakub Málek, který nedávno byl draftovaný do NHL. Příští ročník však s největší pravděpodobností stráví ještě na Valašsku. „Byly indicie, že Kuba by měl být draftovaný. Volali nám, zajímali se o něj do hloubky. Měli jsme z toho radost," pochvaloval si Srdínko.

Samotný Jan Srdínko byl do NHL draftovaný v roce 1997. Shodou okolností do New Jersey Devils, kde absolvoval přípravný kemp. „V tu dobu mi volal skaut Venca Slánský, který se podílel na draftu Kuby Málka. Bylo to navíc nečekané, jelikož skomolili mé jméno, do poslední chvíle jsem tak netušil, že jsem draftovaný. Poté mi právě volal Venca Slánský. Byla to obrovská škola," zavzpomínal někdejší obránce.