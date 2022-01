Valaši museli jít do karantény ke konci uplynulého týdne, vinou čehož přišli o duely s Porubou a Přerovem. Do tréninku se sice vrátí už v průběhu středečního dne, nejbližší sobotní soupeř z Vrchlabí však do zápasů ještě zasáhnout nemůže.