Štach do dospělého hokeje naskočil v 17 letech, v sezoně 2003/2004 za „A“ Valachů absolvoval prvních 6 zápasů v extralize. Po dvouleté zkušenosti v juniorské zámořské OHL hlásil návrat do České republiky.

Ve Vsetíně absolvoval dalších 18 duelů na nejvyšší úrovni, ještě v téže sezoně 2006/2007 poprvé oblékl dres znojemských Orlů. Na jihu Moravy až na epizodní role v jiných klubech vydržel do jara 2016, pět sezon s nimi setrval v mezinárodní EBEL.

Následovala angažmá v Innsbrucku, Kaufbeurenu a Trenčíně. Poslední dva roky strávil v rodném Vsetíně, kde uzavřel kruh. „Hokej už určitě hrát nebudu, to by se ve mně opravdu něco muselo zlomit nebo by mi v příštím roce musel hodně chybět. Rozhodnutí však přišlo hned po sezoně, za čtvrt roku se od té doby u mě nic nezměnilo. Beru to jako hotovou věc,“ je pevně rozhodnutý dnes už bývalý obránce.

Že by po konci aktivní kariéry na svůj oblíbený sport zanevřel? Na to rovnou zapomeňte! Lubomír Štach bude součástí trenérského týmu vsetínské mládeže. „Je čas se posunout, trénování je v tomto ohledu naprosto ideální,“ těší se na čas po hráčské kariéře.

Zkušenosti s trénováním získával v uplynulých dvou letech, kdy ještě byl právoplatným členem prvního týmu prvoligového Vsetína. „Mám za sebou menší praxi, s dětmi jsem tady občas vyjel na led. Viděl jsem to jako řešení do budoucna, což nyní nastalo. Za roli trenéra jsem rád, snad budu pro kluky přínosem.“

36letý borec se v průběhu letní přípravy pohyboval napříč mládežnickými kategoriemi. Ve své první sezoně na střídačce bude vypomáhat dvěma týmům. „Jako asistent trenéra budu působit u sedmičky a dorostu. Kluky z dorostu už znám, pracuje se s nimi perfektně, na spolupráci se těším. Jelikož to bude teprve můj první rok, tak se především budu snažit přidat postřehy. Byl bych rád, aby to kluky bavilo, a aby se posunuli jak po hokejové, tak i lidské stránce,“ nezapomíná Štach na další nezbytnou rozvojovou součást vývoje.

Obavy o sezonu i radost. Návrat vítáme, těší Štacha

Ještě v uplynulé sezoně byl Lubomír Štach nedílnou součásti „A“ Valachů. Svěřenci Romana Stantiena došli až do finále Chance ligy, ve kterém ztratili vedení 2:1 na zápasy s Duklou Jihlava. „Měli jsme to dobře rozehrané, bohužel jsme odešli. Pátý zápas pak byl zlomový, nebyli jsme to my. Určitě se nechci vymlouvat, ale hodně kluků se tehdy cítilo hrozně, špatně se jim dýchalo, možná se kabinou přenesla nějaká nemoc. Pořád mě to ještě mrzí,“ připouští.

Celkové druhé místo přesto považuje za solidní počin. „Finále je určitě úspěch, parádní výsledek. Sezona byla super. Od baráže jsme byli krůček,“ ví dobře někdejší účastník mistrovství světa do 18 let.

Vsetín minulý ročník Chance ligy znovu zachvátila hokejová horečka, Lapač zažíval i pětitisícové návštěvy. Nedočkaví fanoušci na stadionu čekali už hodinu před úvodním buly. „Bylo to neskutečné! Většina kluků dokonce i musela změnit rozcvičku, nedalo se tam ani pořádně rozběhat,“ ohlíží se Štach za nedalekými zážitky. „Podpora byla vážně výborná. Škoda, že jsme se nedostali do baráže. Kdo ví, jestli by to Lapač vůbec ustál,“ uzavírá s úsměvem bývalý výborný obránce Lubomír Štach.