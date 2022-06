„Jak jsem již mnohokráte deklaroval, naším zájmem je co nejrychlejší návrat do extraligy. Samozřejmě, nejlepší cesta je ta sportovní, ale když se objeví jiná - koupě licence - zvážíme ji. To ale již bude v gesci nového generálního manažera, aby vše vyhodnotil,“ komentoval za hlavního akcionáře PSG Berani Zlín Jiří Korec informaci, která se objevila v hokejových kruzích s tím, že žádná oficiální nabídka na stole není.

Co říkají hokejové osobnosti na možnost Zlína koupit extraligu?

A odkud vzešla informace a možném odkupu nejvyšší soutěže do Zlína? Šéf západočeského hokejového klubu se v minulých týdnech netajil, že by se v případě zajímavé nabídky nebránil převodu extraligové licence jinam. Mimo jiné i proto, že chce větší podporu jeho klubu ze strany města. Pokud se zlepší, pravděpodobně hokej v Karlových Varech zůstane.

Majitel klubu Karel Holoubek se k možnému prodeji licence na nejvyšší hokejovou soutěž vyjádřil velmi zdrženlivě. Potvrdil ale, že situaci řeší. "Jak to bude dál, to nevím. Na stole je hodně variant a já se snažím vyřešit to co nejlépe. Jde o to, že v Karlovarském kraji nejsou tak bonitní firmy, které by s ekonomickým provozem hokeje sponzorsky pomohly. A bez peněz to nejde," uvedl Karel Holoubek s tím, že nic není dohodnuto ani potvrzeno.

Rada města již vybrala šéfa zlínského hokeje. Podle Deníku by jím měl být Hamrla

První jednání, sondy o možném převodu licence do Zlína, proběhly již v minulých týdnech, přičemž definitivně jasno by mělo být během nacházejících týdnů. „Omlouvám se, v tuto chvíli nemám kompetenci za klub cokoliv komentovat. Uvidíme, co přinesou příští dny,“ stručně s úsměvem komentoval situaci Robert Hamrla, který i s otcem Vladislavem má vazby právě na západočeský klub.

Vedení zlínského klubu na variantu odkupu extraligové licence nespoléhá a v posledních měsících intenzivně pracuje na vytvoření kvalitního kádru, který se pod taktovkou trenéra Rostislava Vlacha pokusí o ovládnutí nadcházejícího ročníku Chance ligy a následných barážových bojů. „Priorita je co nejrychlejší návrat mezi elitu,“ zopakoval za hlavního akcionáře hokejových Beranů Jiří Korec.

