„Cíl je jasný – udržet největší talenty zejména v prvopočátku v našem regionu,“ přeje si manažer mládeže HC Berani Zlín Tomáš Valášek.

Nově nachystaná koncepce spolupráce z pera zástupců Zlína pomůže extraligovému klubu Beranů při hledání talentů pro první tým, současně má vytvořit i lepší podmínky pro menší kluby.

„Chceme vylepšit systém spolupráce napříč kluby, stejně jako podmínky pro ty nejlepší, aby ještě ve školním věku neodcházeli do konkurenčních klubů mimo náš kraj. Jsme moc rádi, že nám v tomto chtějí pomoci i zástupci kraje a obcí, bez jejichž podpory by to bylo ještě složitější,“ poznamenal Valášek, hlavní iniciátor memoranda.

Snahou klubů v kraji je prohloubit vzájemnou spolupráci, a to i přes sportovní rivalitu, která se mezi některými z nich může objevovat. Dlouhodobým cílem všech zúčastněných je zkvalitnění výchovy a rozvoje mladých hokejistů v regionu. Podpis memoranda je prvním z kroků, který by měl vést k realizaci těchto cílů.

„Chceme dostat lední hokej ve Zlínském kraji do lepších pozic v rámci České republiky. Podpisu memoranda předcházelo několik společných sezení zástupců všech klubů a nyní chceme společné závazky z našich jednání uvést do praxe. Věřím, že společným úsilím se to podaří,“ vzkázal Tomáš Valášek, manažer mládeže HC Berani Zlín a hlavní iniciátor memoranda.

Dalším krokem je také vytvoření centra, které udrží talenty ve Zlíně.

„Bude vyhovovat specifickým podmínkám našeho regionu. Snahou je udržet talentované hráče ve Zlínském kraji, a to v ideálním případě až do dospělého věku. Pokud se nám podaří vychovat vzdělaného a slušného člověka s vazbou na region, pomůže to nejen sportovním klubům, ale celému Zlínskému kraji,“ vysvětlil Tomáš Valášek.

VHK ROBE VSETÍN

„Je to základ k rozvoji po sportovní i po ekonomické stránce. Oboje spolu souvisí. Sport se v menším i větším klubu bez financí dělat nedá. Také vedení Zlínského kraje se myšlenka líbí a věřím, že i v osobě pana hejtmana najdeme ekonomickou podporu a tím i stabilitu. Je nás devět, což není tolik klubů jako ve fotbale. Sportovní rivalita je neodmyslitelná a potřebná, ale vedení klubů musí spolu pracovat. Třeba tím i někoho inspirujeme. Přeji si, ať tohle není vrchol jednání. Budeme kopírovat svaz, který podporuje trenéry ve všech klubech. My to chceme ještě rozšířit. Když vydržíme pár let, budeme mít i kontrolní mechanizmy pro práci trenérů a nábory, můžeme se těšit k lepším zítřkům sportovní mládeže celého našeho kraje.“

Daniel Tobola, jednatel VHK Robe Vsetín

HK KROMĚŘÍŽ

„Může to přinést lepší spolupráci s hráči, co my nabízíme do mladších žáků, dorostu, případně juniorů. Bude na to adekvátní odezva. Chápeme, že všechny kluby budou chtít využívat nějakou pomoc od Zlína. Jde o to, aby se tomu dal nějaký systém. Samozřejmě to může přitáhnout i veřejné prostředky do podpory mládeže. Vždy to závisí na penězích. Aby bylo jasně čitelné, že finance jdou do mládeže. Je třeba udělat i nějakou strukturu spolupráce. Dosud to bylo na slovech, nyní se tomu dala hlava a pata. Finanční prostředky hrají rozhodující roli, proto věřím, že do mládeže se dostane ještě víc peněz.“

Předseda představenstva, trenér mládeže, Zdeněk Bečka, HK Kroměříž

BOBŘI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

„Vidím začátek cesty, nějakého dlouhodobého projektu. Jestli se zdaří, nebo ne, je ve hvězdách. Byl daný popud k nějaké spolupráci k tomu, abychom našim dětem umožnili v nějaké dobré míře sportovat a dosahovat pro nás nejlepších výsledků a aby nám chlapci z našeho kraje neodcházeli. Je velmi důležité, že se osm klubů dokázalo na nějakém začátku domluvit. Co si od toho slibuji? Nedokážu to zhodnotit, protože by to mělo fungovat systémem dobří hráči z menších klubů do vyšších soutěží a naopak hráči, kteří nebudou mít potřebnou výkonnost, by měli putovat do menších klubů. Jestli to tak bude fungovat, bude to jen správně. K dispozici by měla být i trenérská výpomoc. Trenérů je vždycky málo. Činnosti se věnuji skoro pětatřicet let. Objevují se novinky, ale hokej zůstává pořád stejný. My se tady dokola známe, děláme to spoustu let, hráli jsme spolu hokej, takže se utuží vztahy. Dnešním dětem Nagano už nic neříká, natož hráči, co tady skončili před dvěma lety. Proto osobnosti typu Ondřeje Veselého tomu pomohou.

Šéftrenér mládeže, Miroslav Kubo, Bobři Valašské Meziříčí

HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ

„Dřív to byla spíš řevnivost než spolupráce. Teď už jsou to první vlaštovky, kdy i jako malý klub máme možnosti posílat naše mladé hráče na zkoušenou do Vsetína, nebo do Zlína. Věřím, že to bude fungovat i na trenérské úrovni. vedli tým v extralize, budou jezdit k nám a předávat své zkušenosti.“

Richard Šebestů, sekretář HC Uherské Hradiště

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

„Je to začátek hlubší spolupráce napříč kluby ve Zlínském kraji. To, co si slibuji v dohledném čase je, že se zlepší jakási migrace bez nějakých zásad a pravidel mezi jednotlivými kluby. Že se to ustálí na nějaké úrovni, která bude dobře fungovat. Do budoucna poté nárůst kvalitních hráčů ve Zlínském kraji, reprezentace a podobně.“

Marek Moll, prezident HC Rožnov pod Radhoštěm

HC BRUMOV-BYLNICE

„Je to dobrá věc, my ji podporujeme. Bude doufám svítit na lepší zítřky. Věříme v plnou podporu a děkujeme za vstřícný krok od velkého klubu ve Zlíně.“

Jaroslav Vaněk, prezident HC Brumov-Bylnice

HC UHERSKÝ BROD

„Co si od toho slibuji, nedokážu přesně říct, ale nápad Zlína je určitě dobrý. Samozřejmě nejsme velký klub, ale tím, že Zlín je v našem kraji stěžejní, vždycky nějaká spolupráce byla. Ale nyní by to mělo mít oficiální formu. Určitě za to budeme rádi. My s tím žádný problém nemáme. Do Zlína jsme i my dřív odcházeli a kluci budou odcházet i nadále. Pokud by pomoct měla být i finanční, či materiální, budeme samozřejmě rádi.“

Miloslav Gureň, Předseda HC Uherský Brod

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH

„Tato spolupráce může udržet hráče v regionu, což je naší hlavní představou tohoto memoranda. Je třeba vytvořit centrum, kde by hráči dostali šanci se prosadit třeba i do nejvyšší soutěže nebo i někam dál. A zároveň, aby centrum vytvořilo podmínky, ve kterých by se hráči mohli dál rozvíjet. Naší vizitkou bude fakt, že se dostali do tohoto centra a následně se dál posunuli do nejvyšších soutěží. Pro nás je důležité, aby takové centrum bylo, aby hráči měli kam odcházet a měli svou vizi. Pokud centrum bude svou práci kvalitně a bude mít výsledky, což znamená pořadí v tabulkách. To bude znamenat, že hráči v regionu mají kam chodit. Můžeme to nabídnout i hráčům, co přijdou z jiných klubů, když budeme mít centrum, které prosazuje hráče do extraligy mužů, a ti nejlepší se tam dostanou. Alfou a omegou jsou podmínky v centru.“

Bronislav Zápařka, generální manažer Hokej Uherský Ostroh