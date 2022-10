Byl to ale obránce, který hosty v páté minutě zápasu poslal do vedení, premiérovou trefou ve vsetínském dresu se prezentoval Voženílek. Více branek se už favorizovaný mančaft nedočkal, do branky se strefovali jen domácí.Ještě v první třetině vyrovnal Pajer, ve druhém dějství Kolín poslal do vedení Ouřada. Domácí hokejisté se radovali rovněž v závěrečném dějství, znovu to bylo ve čtvrté minutě třetiny, na konečných 3:1 upravil sedmý bek Marimexu Cibák.

Vsetínští tak už popáté v probíhající sezoně druhé nejvyšší soutěže prohráli na ledě soupeře. O první venkovní výhru budou usilovat v sobotu v Šumperku.

Chance liga, 13. kolo

SC Marimex Kolín – VHK ROBE Vsetín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Pajer (Z. Král, Čáp), 24. Ouřada (Koukal, Z. Král), 44. Cibák (Z. Král, Ouřada) – 5. Voženílek (Berger, Klhůfek).

Střely na branku: 31:20. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. Diváci: 668. Rozhodčí: Zavřel, Čáp – Baxa, Dědek.

SC Marimex Kolín: Soukup (Sajdl) – Čáp, Piegl, Naar, Niko, Kolmann, Aubrecht, Cibák – Z. Král, Koukal, Ouřada – Pajer, Nedvídek, Dlouhý – Moravec, Matějček, Jankovský – Lang, Morong, Síla.

VHK ROBE Vsetín: Žukov (Sachr) – Ondračka, Smetana, O. Němec, Kajínek, Jenáček, Říha, Voženílek – Jenyš, Lichanec, Rob – Berger, Klhůfek, Klímek – Jonák, Přikryl, Sihvonen – Š. Bláha, Berzinš, Vítek.