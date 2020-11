Druhou výhru po pauze nepřidali. Hokejisté Vsetína 9. kole Chance ligy na ledě Poruby prohráli 1:2, nestačilo jim ani vyrovnání Lubomíra Štacha. O body přišly ve třetí třetině, kdy inkasovali po 35 vteřinách.

Hokejisté Vsetína. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Pořízek

Atraktivní úvodní třetina přinesla šance na domácí straně. V 8. minutě to Porubě vyšlo, střela Szathmáryho po teči hostujícího hráče skončila za Gábou. Vsetín do dvou a půl minut vyrovnal, Štach úspěšně dorazil puk do branky. Hosté ještě zahrozili Vlachem či Pechancem.