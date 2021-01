„Na to, že hrály dva mančafty, které se trápí, to byl výborný hokej,“ zdůraznil asistent hlavního trenéra Vsetína Luboš Jenáček, který tak připomněl nelichotivé postavení obou týmu v tabulce.

Hosté zaznamenali výborný vstup do utkání, vedení se ujali přesně po půl minutě hry, kdy po několika střelách uspěl až Babka.

„V první třetině jsme šli do vedení, které domácí srovnali v přesilovce. Ve druhé části jsme opět vedli, ale po takovém

„lehčím“ gólu bylo opět srovnáno,“ poukázal Jenáček na výstavní střelu domácího Prokeše, který svoji razantní střelu poslal přesně za záda bezmocného Gáby.

V závěrečném dějství se Havířov dostal do několika zajímavých příležitostí.

Dokonce měl téměř minutu a půl dlouhou početní převahu pět na tři, ani oddechový čas mu nakonec k jejímu využití nepomohl.

„Ve třetí třetině jakoby jsme se báli, že zápas ztratíme, ale zásadní bylo ubránění dvojnásobného oslabení,“ viděl Luboš Jenáček jeden z klíčových bodů celého sobotního střetnutí.

Zápas nakonec dospěl do prodloužení, ve kterém výbornou práci odvedl Pechanec.

Puk se nakonec přes Gorčíka dostal až k Bartkovi, který střelou z první překonal Stezku.

„Cením si toho, že kluci za tím šli, byla cítit taková vnitřní síla. Taky musím vyzdvihnout výkon Davida Gáby, který nás mnohokrát podržel,“ vyzdvihl kouč Vsetína 46 zákroků valašského brankáře.

„Tým předvedl potřebnou bojovnost a nasazení, a i když mohl dát vítěznou branku i soupeř, tak nakonec odjíždíme se dvěma body my. Věřím, že nám to pomůže do dalších části sezony,“ doufá Jenáček, který tak se svými svěřenci navázal na vítězství proti stejnému soupeři z konce září 4:2.

Chance liga, 23. kolo

AZ Heimstaden Havířov – VHK ROBE Vsetín 2:3 p.p. (1:1, 1:1, 0:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 14. O. Procházka (Lednický, F. Seman), 37. Prokeš – 1. Babka (R. Vlach, Hryciow), 33. Gorčík, 63. Bartko (Pechanec, Gorčík).

Střely na branku: 46:31. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Rozhodčí: Kašík, Koziol – Bartek, Blažek. Bez diváků.

AZ Heimstaden Havířov: Stezka – Rašner, Lytvynov, Bořuta (A), Mrowiec, Kočí, Kachyňa, Chroboček – Doktor, F. Seman (A), O. Procházka – Rudovský, J. Kloz, Horváth – Lednický, Prokeš, Maruna (C) – Petriska, Mastič, Mrva.

VHK ROBE Vsetín: Gába – Š. Jenáček, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudělka (C), Štach (A), J. Jenáček – L. Bednář, Pechanec, Gorčík – Babka, R. Vlach, A. Zeman – Hořanský, Šilhavý, Vítek – Půček, Kucharczyk (A), Gajarský.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Slavia Praha – Kladno 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Poruba – Vrchlabí 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Litoměřice – Přerov 4:5 p.p. (1:0, 2:1, 1:3 – 0:1)

Kolín – Benátky n. J. 5:4 (2:0, 0:1, 3:3)

Prostějov – Ústí n. L. 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Frýdek-Místek – Kadaň 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)

Třebíč – Sokolov 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)

Dukla Jihlava - Šumperk 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1. Jihlava 22 13 3 3 3 85:50 48

2. Poruba 23 13 2 6 2 78:51 45

3. Vrchlabí 22 13 2 6 1 82:51 44

4. Kladno 21 12 2 3 4 77:55 44

5. Přerov 23 11 4 6 2 72:55 43

6. Třebíč 21 12 1 6 2 59:56 40

7. Sokolov 21 9 3 7 2 80:63 35

8. Prostějov 23 9 3 9 2 80:70 35

9. Vsetín 23 9 3 9 2 63:66- 35

10. Slavia 21 8 3 8 2 63:60 32

11. Benátky 23 8 2 10 3 61:73 31

12. Litoměřice 22 6 4 9 3 76:83 29

13. Havířov 22 7 1 10 4 57:58 27

14. Ústí n. L. 22 6 3 10 3 52:67 27

15. Kolín 21 8 1 11 1 61:79 27

16. Frýdek-Místek 21 7 0 13 1 60:69 22

17. Šumperk 22 3 1 15 3 50:94 14

18. Kadaň 21 3 2 16 0 55:111 13