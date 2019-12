Sice musí trávit těsnou porážku v derby, na druhou stranu se hokejoví Valaši mohou radovat. Po sobotním zápase 27. kola prvoligovým hokejistům Vsetína stačil získaný bod za porážku s Přerovem po nájezdech k jistotě účasti v elitní osmičce soutěže.

„Sice jsme prohráli, ale oproti zápasu v Českých Budějovicích jsme podali úplně jiný, diametrálně lepší výkon. Těžko se totiž hraje proti soupeři, který jen brání a vyhazuje puky,“ zamrzelo kouč Vsetína Jiřího Dopitu.

Valaši byli v úvodní dvacetiminutovce aktivnějším týmem, ale vedoucí branku ze svých příležitostí nevytěžili. Skóre zápasu otevřeli v prostředním dějství Přerované Navrátilem. Domácí srovnali ve vlastním oslabení, když jedinou chybu brankáře Klimeše ztrestal Antonín Pechanec. Vsetín měl vůli utkání rozhodnout ve třetí třetině, ale spolehlivý gólman Zubrů byl proti.

Společně s týmem se mu podařilo ubránit všech sedm přesilových her domácích. „To je pro nás momentálně největší kámen úrazu. Soupeř hrál urputně a jen betonoval. Ale i takové zápasy někdy jsou, kdy nevyhrává lepší. V bojovném zápase měl Přerov více štěstí,“ poznamenal autor jediné trefy Robe Antonín Pechanec.

Utkání dospělo až do samostatných nájezdů, kde o bonusovém bodu pro Hanáky zařídil Roman Pšurný.

„Bohužel si v současné době nepomůžeme přesilovkami, takže to dopadlo, jak to dopadlo. Musíme zapracovat na přesilových hrách. Pokud proti takovým týmům nedáte více než jeden gól a nejdete do trháku, tak je to těžké se prosadit. Bylo to náročné utkání, nic se ale neděje, Musíme se sami zlepšit hlavně v přesilových hrách,“ zopakoval trenér čtvrtých Valachů Jiří Dopita.

V dalším kole Vsetín zamíří na led Chomutova.

ROBE VSETÍN - PŘEROV 1:2 po sam. náj. (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Pechanec – 28. Navrátil (T. Doležal, Pšurný), rozh. náj. Pšurný. Rozhodčí: Skopal, Barek – Gančařík, Zedník. Vyloučení: 3:8. Využití: 0:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3570.

Vsetín: Bláha – Slováček, Teper, Kudělka, Hunkes, J. Drtina, Jeřábek, Ondračka – Jonák, Kucharczyk, Gorčík – Procházka, Rehuš, Dostálek – Karafiát, Pechanec, D. Tůma – Hořanský, Šilhavý, L. Volf.

DALŠÍ VÝSLEDKY 27. kola: Poruba – Chomutov 4:5 (0:2, 2:1, 2:2), Kadaň – Litoměřice 2:6 (0:3, 1:1, 1:2), Prostějov – Benátky n. J. 3:4 v prodl. (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1), Sokolov – Slavia Praha 3:5 (0:0, 1:2, 2:3), Frýdek-Místek – České Budějovice 2:4 (1:0, 0:1, 1:3), Třebíč – Ústí nad Labem 1:2(0:1, 0:0, 1:1), Havířov – Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

1. Č. Budějovice 27 23 0 3 1 124:58 72

2. Litoměřice 27 15 3 3 6 103:70 54

3. Přerov 27 14 5 2 6 79:53 54

4. Vsetín 27 15 1 3 8 87:69 50

5. Poruba 27 15 2 0 10 94:81 49

6. Chomutov 27 15 1 1 10 87:70 48

7. Havířov 27 15 1 1 10 70:60 48

8. Slavia Praha 27 13 4 1 9 78:70 48

9. Prostějov 27 11 1 5 10 82:88 40

10. Jihlava 27 11 1 4 11 62:59 39

11. Třebíč 27 10 2 1 14 68:75 35

12. Frýdek-Místek 27 7 5 3 12 85:79 34

13. Benátky n. J. 27 6 6 2 13 68:90 32

14. Ústí n. L. 28 5 2 3 18 64:111 22

15. Sokolov 27 4 1 0 1 21 76:114 15

16. Kadaň 28 3 0 0 2 23 48:128 11