Hosté už v 7. minutě vedli 2:0 po brankách Pechance a Rehuše, jenže Piráti ještě do první pauzy vyrovnali během čtyř minut dvěma trefami Pichého. Ve 29. minutě šel podruhé do vedení Březinou, jenže o tři minuty později vyrovnal Hlava.

Vsetín vedl i potřetí a naposledy zásluhou Slováčka, necelou minutu poté totiž vyrovnal na 4:4 hrdina domácích Nicolas Hlava, jenž si v zápase připsal čtyři body za dva góly a dvě asistence.

Vyrovnaný stav rozsekl až v 57. minutě Suchý a necelé dvě minuty před koncem odmítl Hlava hattrick, jenž předložil před odkrytou vsetínskou klec Stloukalovi a ten se nemýlil.

„My jsme měli dobrý vstup do utkání, vedli jsme 2:0. V průběhu celého utkání jsme hráli solidně přesilovky, ale soupeři jsme nabídli některé góly úplně zadarmo. Nemám k tomu moc co říct. Byl to takový promrhaný zápas, který jsme měli od stavu 2:0 odehrát jinak,“ věděl trenér Vsetína Luboš Jenáček.

„Soupeř měl neskutečný vstup do utkání, my jsme zase zaspali. Naštěstí jsme přesilovkami srovnali skóre a hra se trochu vyrovnala. Trochu jsme pozměnili styl, začali jsme víc bránit a trpělivě jsme čekali. Následně pak rozhodla zřejmě druhá třetina. Opět zbytečné fauly a soupeř nám opět utekl o dva góly. Naštěstí jsme znovu srovnali. Třetí třetina byla bojovná, soupeř si vytvořil spoustu šancí a nás podržel výborný výkon Dominika Pavláta. My jsme trpělivě čekali, soupeř udělal chyby a my jsme využili šance, které nám nabídl a máme tři body,“ liboval si kouč Chomutova Miroslav Buchal.

CHOMUTOV – VSETÍN 6:4 (2:2, 2:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 16. Piché (Rudovský, Pitule), 20. Piché (Hlava, J. Sklenář), 32. Hlava (Stloukal, Pitule), 36. Hlava (Piché, Žovinec), 57. Suchý (Rudovský), 59. Stloukal (Hlava) – 2. Pechanec (Březina), 7. Rehuš (Procházka, Gorčík), 29. Březina (D. Tůma, Pechanec), 35. Slováček (Teper, Kucharczyk). Rozhodčí: Grech, Jechoutek – Coubal, Kokrment. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 1745. Střely na branku: 45:34. Průběh utkání: 0:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:6. Piráti Chomutov: Pavlát – Rýgl, Žovinec, Blaha, Piché, Štochl, Lang, R. Havel – Hlava, Suchý, J. Sklenář – Stloukal, Pitule, Rudovský (A) – Llewellyn, J. Svoboda, Tomica (C) – Matyáš Svoboda, Koláček, Chrpa(A). VHK ROBE Vsetín: Gába – Teper, Slováček (A), Jonák (C), Hryciow, Jeřábek, J. Drtina (A), Ondračka – Dostálek, Kucharczyk, L. Volf – D. Tůma, Pechanec, Březina – Gorčík, Rehuš, Procházka – Vítek, Šilhavý, Hořanský.

Další výsledky: O pořadí v play-off: Litoměřice – Poruba 2011 8:4, Slavia – Havířov 4:6, Přerov – Motor ČB 4:5. O předkolo play-off: Benátky n/J – Kadaň 5:2, Třebíč – Ústí n/L 4:3, Frýdek-M. – Sokolov (odloženo), Prostějov – Jihlava 1:3.

O pořadí v play-off

1. Č. Budějovice 38 32 0 3 3 173:84 99

2. Chomutov 39 22 2 2 13 129:102 72

3. Přerov 39 19 5 3 12 105:84 70

4. Vsetín 39 19 5 3 12 124:105 70

5. Litoměřice 38 19 3 6 10 141:114 69

6. Havířov 39 21 1 2 15 105:93 67

7. Slavia 39 17 4 1 17 109:110 60

8. Poruba 39 18 2 0 19 122:119 58

O účast v předkole

9. Jihlava 37 17 1 8 11 98:85 61

10. Prostějov 39 15 3 6 15 120:127 57

11. Třebíč 37 14 4 3 16 100:103 53

12. Frýdek-Místek 35 11 7 3 14 113:100 50

13. Benátky n/J 36 9 8 2 17 96:120 45

14. Ústí nad Labem 3 9 9 2 5 23 105:159 36

15. Kadaň 38 6 2 2 28 83:164 24

16. Sokolov 37 5 2 2 28 101:155 21