„Chtěli jsme, aby hráči byli v pohybu, postupně se rozdýchávali a nabrali kyslík. Čas ukáže, kdo měl jaký průběh nemoci. Kluci se ale s tréninkem popasovali a vypadá to, že se budou dobře dostávat do kondice,“ neobává se hlavní kouč Vsetína Jan Srdínko.

Jeho svěřenci během pondělního dne trénovali po skupinkách ve venkovním sportovním areálu v Liptále, kde si mimo jiné zahráli basketbal nebo fotbálek.

Hokejisté Vsetína do karantény nastoupili ve středu 7. října, kdy některým hráčům v klubu pozitivně vyšly testy na koronavirus. Od následujícího pondělí v platnost vyšel zákaz konání sportovních akcí na čtrnáct dní.

Uplynulý týden byl zároveň aktualizovaný rozpis Chance ligy, vsetínští hokejisté by se do soutěže měli vrátit v pondělí 2. listopadu na Lapači proti Slavii Praha. Zda se utkání uskuteční, však momentálně není jasné, teprve o den později končí omezení shromažďování osob do 6 lidí.