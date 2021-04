„Hodnocení tohoto zápasu je zároveň i hodnocením celé série. Ve všech utkáních rozhodovaly přesilové hry, ve kterých soupeř byl úspěšnější,“ smutnil na tiskové konferenci hlavní kouč Valachů Roman Stantien.

56letého kouče po konci neúspěšného utkání trápila další záležitost, která patřila ke klíčovým faktorům celé série. „Naše střelecká impotence pokračovala i v posledním zápase. Budu se opakovat, ale jeden gól na zápas je prostě velmi málo na to, abyste v play-off šli dále,“ ví dobře Stantien, který poukázal na šest branek svých svěřenců v celém semifinále. Valaši navíc od druhého duelu vždy vstřelili pouze po jedné brance.

Hokejisté Vsetína do včerejšího duelu vstoupili i s obráncem Michalem Hryciowem a útočnou dvojicí Vojtěch Šilhavý, Adam Gajrský. Ani tato trojice jim však úspěch nepřinesla.

Hosté potřetí v semifinálové sérii do zápasu vstoupili lépe. Pekr sice na začátku 12. minuty svoji příležitost nezužitkoval, o chvíli později se to však už podařilo Harkabusovi, který střelou od modré čáry přesně zamířil nad vyrážečku Jakuba Málka.

Valaši se ani tentokrát nevzdali a bojovali. Na začátku druhého dějství Adam Zeman nejprve po přihrávce Romana Vlacha netrefil poloprázdnou branku, na konci 23. minuty však už srovnali. Navrátilec do sestavy Hryciow od modré čáry nahodil puk na hostujícího Žukova, který k překvapení všech kotouč pustil za záda.

Těsně před polovinou zápasu se ke střele od modré v přesilové hře odhodlal hostující Kolář a ten prudkou ranou propálil vše, co mu stálo v cestě.

Domácí se o vyrovnání pokoušeli ještě ve třetí třetině. Solidní příležitost především za stavu 1:2 měl Vlach, který si však nedokázal poradit s ležícím brankářem.

Hosté naopak v 52. minutě zápasu vstřelili třetí branku a v podstatě tak rozhodli o vítězství. To v poslední vteřině zápasu trefou do prázdné branky zpečetil hrdina dvou rozstřelů v semifinále sérii Tomáš Havránek.

Chance liga, 4. zápas semifinále play-off

VHK ROBE Vsetín – HC Dukla Jihlava 1:4 (0:1, 1:1, 0:2), konečný stav série 0:4

Branky a nahrávky: 23. Hryciow (R. Vlach, A. Zeman) – 14. T. Harkabus (Fronk), 30. D. Kolář (Illéš, T. Havránek), 52. Lichanec (Čachotský), 60. T. Havránek

Střely na branku: 27:23. Vyloučení: 6:5. Využití: 0:1. Rozhodčí: Petružálek, Bejček – Zídek, Kokrment

VHK ROBE Vsetín: Málek (Gába) – Ondračka, Smetana, Bartko, J. Jenáček, Š. Jenáček, Kudělka, Hryciow – A. Zeman, R. Vlach, Berger – L. Bednář, Kucharczyk, R. Půček – Gorčík, Pechanec, Březina – Gajarský, Šilhavý, Vítek.

HC Dukla Jihlava: Žukov (Jan Brož) – Eliáš, D. Kolář, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, Bukač – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský, Lichanec, T. Havránek – Juda, M. Zadražil, Pekr – Mácha, Čermák, Vítězslav Brož.

DRUHÉ SEMIFINÁLE:

Poruba – Kladno 3:4 p.p. (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1), konečný stav série 0:4