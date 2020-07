„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem žádné neměl. Ano nějaké možnosti byly, ale na Vsetíně jsem moc spokojený a chtěl jsem zůstat. Moje priorita byla jasná,“ poznamenal 27letý Březina, rodák a odchovanec Pardubic, jenž část uplynulé sezoně promarodil s otřesem mozku. Přesto nasbíral 33 kanadských bodů (19+14) v 38 zápasech.

Zatímco předchozí tři sezony se připravoval pod velením Jiřího Dopity, letošní letní přípravu absolvoval s novým trenérem Janem Srdínkem.

„Po pravdě si myslím, že tam tak velký rozdíl není. Samozřejmě nějaké změny tam jsou, ale celá letní příprava se nepřekopala. Navíc i náš kondiční trenér je stejný, tak že k tomu nebyl až takový důvod,“ zmínil Březina někdejšího beka a spoluhráče Tomáše Frola.

V sedmadvaceti už může srovnávat, kam se vyvíjí tréninkové trendy v letní dřině hokejistů.

„Dříve se možná ještě více běhalo, delší tratě a podobně. Teď už se moc dlouhé tratě neběhají. Alespoň ne tak často,“ všiml si Březina.

„Osobně mám rád krátké sprinty nebo odrazovou sílu, posilovnu a tak podobně. Co zrovna moc nemusím, jsou právě ty dlouhé tratě,“ rozesmál se Březina, jenž „přežil“ už druhou výraznější čistku v sestavě Valachů.

„Věřím, že budeme silnější, ale vše ukáže až čas. Samozřejmě se pokusíme udělat co nejlepší výsledek, na Vsetíně to vždycky platilo a vždycky platit bude! Věřím, že uděláme úspěch,“ hlásí odhodlaně někdejší útočník Jihlavy a mládežnický reprezentant.

Po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru Vsetín jako jeden z prvních klubů přistoupil na snížení mezd až o polovinu, psalo se dokonce o výpovědích, na které však na Valašsku nedošlo.

„Nijak zvlášť jsem to neprožíval. Nedalo se s tím nic dělat. Nikdo v tu dobu nevěděl, co bude dál, co nás bude čekat a s čím můžeme počítat a s čím ne. Ani teď vlastně nevíme, jak to budu, ale věřím, že se vše vrátí do normálu jak před pandemií,“ věří Březina.

Ačkoliv omezení a opatření už opadla a lze i cestovat po Evropě, Březina dovolenou nijak zvlášť neplánoval.

„Ještě nevím, zda pojedu na dovolenou do zahraničí. Když ne tam, rád bych jel alespoň u nás do hor. Mám to rád a líbí se mi horská příroda,“ prozradil produktivní forvard.